Юристы назвали мягким приговор дагестанским силовикам за похищение и пытки

05 июля 2024, 06:50

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Суд вынес чрезмерно мягкий приговор пяти силовикам, осужденным за похищение и пытки жительницы Дагестана, а длительное расследование дела связано с системными проблемами в правоохранительной системе, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор начальнику уголовного розыска Хасавюрта Расулу Садуеву и еще трем полицейским (Рашиду Абдурашидову, Мугажиру Алибудлатову и Шамилю Газиеву), а замначальника уголовного розыска МВД Дагестана Гимбату Лахиялову заменил условный срок на отбывание в колонии строгого режима.

Полицейские были обвинены в похищении человека, превышении полномочий с применением насилия, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков. Четверо силовиков были приговорены к срокам от семи до восьми лет колонии строгого режима, а Лахияхов, обвиняемый только в похищении и применении насилия к задержанной, был приговорен к пяти с половиной годам условно.

Приговор был чрезмерно мягким и обусловлен тем, что подсудимые - полицейские, считает адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Голенко. "Суд мягко отнесся к подсудимым, делу не придана особенная значимость в виду наличия спецсубъектов - начальников правоохранительной системы, обязанных соблюдать законность, а не пытать людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Права потерпевших не восстановлены в полном объеме, отметил Голенко. "Запрет пыток гарантируется международными договорами, 3-й статьей европейской Конвенции, право человека не подвергаться пыткам является абсолютным. Это значит, что это право не может быть ограничено ни при каких условиях. Право на жизнь может быть ограничено при определенных обстоятельствах, но не право не быть подвергнутым пыткам", - заявил Голенко.

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Недостаточное внимание к системным проблемам в органах порождает такие приговоры

Длительное судебное разбирательство адвокат объяснил намеренным затягиванием процесса, назвав это системной проблемой в стране. "Дело затягивалось, было нарушение разумных сроков судопроизводства, но это скорее системная проблема современного судопроизводства. Также недостаточное внимание к системным проблемам в органах порождает такие приговоры. Суд должен зачесть срок содержания обвиняемых под стражей в период предварительного расследования в общий срок наказания. Учитывая такой букет преступлений, тем более совершенных в отношении уязвимых групп населения, приговор должен быть другим, но само его наличие говорит о том, что судебная система еще не развалилась окончательно", - заключил адвокат.

По версии следствия и суда, в 2016 году сотрудники ДПС дважды остановили такси потерпевшей, заявив об ориентировке на автомобиль. Около села Агачаул машину блокировали другими автомобилями. Четверо мужчин в масках и один без маски силой вытащили ее из салона, надели наручники и пакет на голову, после чего отвезли в отдел. Там ее пытали током, требуя оговорить ее мать и заявить, что та якобы убила свою соседку. На следующий день жительницу Дагестана вывезли в другое место, где продолжили избивать и угрожали убить, делая холостые выстрелы в затылок. Ей дали позвонить матери, которая попросила подписать все, что те потребуют, иначе ее изнасилуют и убьют. Мать передала через адвоката 1,5 миллиона рублей в качестве выкупа, но силовики требовали еще 4 миллиона. После того как мать и дочь обратились в ФСБ, у хасавюртовских силовиков прошли обыски – у них изъяли оружие, боеприпасы и наркотики, которые полицейские угрожали подбросить задержанной.

Приговор назвать суровым, конечно, сложно

Приговор дагестанским полицейским сложно назвать суровым, подтвердил представитель правозащитной организации "Команда против пыток"*. "За это преступление предусмотрено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. Однако суд назначил наказание, лишь немного превысив минимальный порог, предусмотренный часть 3 статьи 286 УК РФ [превышение полномочий с применением насилия]. С учетом того, что сотрудники с особым садизмом и изощренностью пытали потерпевшую, применяли электрический ток, избиения, угрожали изнасилованием и убийством, производили холостые выстрелы в ее затылок, - приговор назвать суровым, конечно, сложно", - сказал он.

В 2019 году расследование было прекращено, но затем управление СКР по Дагестану отменило постановление об этом и возобновило расследование. В сентябре 2020 года дело поступило в Карабудахкентский райсуд, приговор был вынесен в мае 2023 года. В октябре того же года приговор был отменен, а дело направлено на пересмотр.

Тот факт, что расследование длилось с 2016 года, может говорить о неэффективности работы следственного отдела, считает представитель правозащитной организации.

"Сроки данной стадии хоть и ограничены УПК РФ, но на практике они могут продлеваться бесконечное число раз. Например, по делу братьев Гасангусейновых – пастухов, которых убили в горах Дагестана, - следствие продолжается с 2017 года и продлевалось уже более 80 раз", - сказал он.

При этом в организации пояснили, что «при вынесении приговора суд учитывает время нахождения подсудимых под определенной мерой пресечения, что и отражает в окончательном решении».

"Поэтому можно говорить о том, что это не является способом уклонения от уголовной ответственности. Вместе с тем мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда затягивание следствия как раз приводит к таким последствиям. Например, прекращению уголовного дела из-за истечения сроков давности. Так произошло в деле Семенова, которого несколько часов избивали нижегородские сотрудники полиции в 2011 году: уголовное дело возбудили лишь в 2018 году. И только в 2021 году, уже после истечения сроков давности, материалы уголовного дела поступили в суд", - сообщил он.

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