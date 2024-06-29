Суд в Дагестане утвердил приговор силовикам за похищение и пытки

29 июня 2024, 20:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана отказался смягчить наказание пяти силовикам, проходившим по делу о похищении и пытках, и заменил одному из осужденных условный срок на реальный.

Как писал "Кавказский узел", начальник уголовного розыска отдела МВД РФ по Хасавюртовскому району Расул Садуев (его адвокат в 2016 году привел "Кавказскому узлу" фамилию подзащитного как Садулаев) был задержан в сентябре 2016 года вместе с замначальника управления угрозыска МВД Дагестана Гимбатом Лахияловым по подозрению в вымогательстве. В декабре того же года прокуратура сообщила, что Садуев обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия и наркотиков. Силовик не признал вину. В ноябре 2023 года в районный суд Дагестана дело пяти полицейских, обвиняемых в похищении и пытках задержанной, поступило повторно после отмены приговоры вышестоящей инстанцией.

Начальник уголовного розыска МВД Хасавюрта Расул Садуев, замначальника уголовного розыска МВД Дагестана Гимбат Лахиялов и другие полицейские обжаловали приговор по делу о похищении человека, превышении полномочий с применением насилия, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, апелляционные жалобы рассмотрел Верховный суд Дагестана, следует из карточки дела на сайте суда.

По версии следствия и суда, в 2016 году по пути в аэропорт на трассе "Кавказ" такси потерпевшей дважды остановили сотрудники ДПС, заявив об ориентировке на автомобиль. Полицейские требовали от нее выйти, а в районе села Агачаул машину блокировали другими автомобилями. Четверо мужчин в масках и один без маски силой вытащили ее из салона, надели наручники и пакет на голову, после чего отвезли в отдел. Там ее пытали током, требуя оговорить ее мать и заявить, что та якобы убила свою соседку, следует из материалов дела.

На следующий день жительницу Дагестана вывезли в другое место, где продолжили избивать и угрожали застрелить, делая холостые выстрелы в затылок. Ей дали позвонить матери, которая попросила подписать все, что те потребуют, иначе ее изнасилуют и убьют. Мать передала через адвоката 1,5 миллиона рублей в качестве выкупа, но силовики требовали еще 4 миллиона.

После того как мать и дочь обратились в ФСБ, у хасавюртовских силовиков прошли обыски – у них изъяли наркотики, оружие и боеприпасы. Эти наркотики полицейские угрожали подбросить задержанной.

Суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы защиты на приговор, по которому четверо обвиняемых, Абдурашидов, Алибулатов, Газиев, Садуев, были приговорены к срокам от семи до восьми лет колонии строгого режима, а Лахияхов, обвиняемый только в похищении и применении насилия к задержанной, Лахиялов был приговорен к пяти с половиной годам условно. Верховный суд оставил четверым осужденным сроки в силе, а Лахияхову заменил срок на на колонию строгого режима, говорится в апелляционном определении.

Как писал "Кавказский узел", житель Муцалаула Муса Алиев потребовал признать незаконной приостановку процесса против силовиков, которые избили его при задержании по делу об изнасиловании. Верховный суд оставил решение в силе, мотивировав это тем, что один из обвиняемых отправился на военную операцию. Он заявлял, что силовики били его по ногам, спине и лицу, а также ставили на "растяжку" и держали его в таком положении более часа. По словам Алиева, его вынуждали оговорить себя, но он этого не сделал. В результате причиненных травм у Алиева было зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лобно-теменной области. В пытках обвинены двое сотрудников отдела полиции по Хасавюртовскому району, судебный процесс по их делу начался в сентябре 2020 года.

Муса Алиев, как и два двоюродных брата девочки, проходил по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Родственники заявляли о невиновности задержанных и уверены, что потерпевшая оговорила их. Алиев считает уголовное преследование местью за жалобу на силовиков. По словам его жены, семья с момента подачи заявления о пытках получала угрозы от полицейских. Спустя год после событий девочка призналась, что оговорила Мусу Алиева и еще нескольких односельчан в изнасиловании. Девочка и ее родители опасаются давления со стороны силовиков, правозащитники помогли им покинуть Муцалаул.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.