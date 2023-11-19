Дело дагестанских силовиков о похищениях и пытках направлено на пересмотр

19 ноября 2023, 15:47

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В районный суд Дагестана повторно поступило после отмены приговора дело пятерых полицейских, обвиняемых в похищении и пытках задержанной.

Как писал "Кавказский узел", начальник уголовного розыска отдела МВД РФ по Хасавюртовскому району Расул Садуев (его адвокат в 2016 году привел "Кавказскому узлу" фамилию подзащитного как Садулаев) был задержан в сентябре 2016 года вместе с замначальника управления угрозыска МВД Дагестана Гимбатом Лахияловым по подозрению в в вымогательстве. В декабре того же года прокуратура сообщила, что Садуев обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия и наркотиков. Силовик не признал вину.

Уголовное дело силовиков Гимбата Лахиялова, Расула Садуева, Рашида Абдурашидова, Мугажира Алибудлатова и Шамиля Газиева повторно поступило в Карабудахкентский районный суд Дагестана. Ранее суд приговорил их к реальным срокам лишения свободы, признав виновными в применении насилия к задержанному, похищении, незаконном обороте оружия и наркотиков, но Верховный суд Дагестана отменил приговор, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Приговор был отменен в октябре, после этого обвиняемых освободили из-под стражи, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно приговору, высокопоставленные полицейские вместе с сообщниками блокировали автомобиль такси, в котором ехала жительница Дагестана, и похитили ее, чтобы заставить признаться в убийстве. Женщину связали и пытали с применением спецсредств. Кроме того, при обыске у них нашли взрывчатку и наркотики.

В 2019 году расследование было прекращено, но затем управление СКР по Дагестану отменило постановление об этом и возобновило расследование. В сентябре 2020 года дело поступило в Карабудахкентский райсуд, приговор был вынесен в мае 2023 года, пишет издание.

Повторно дело поступило в Карабудахкентский суд 14 ноября, указано в карточке дела на сайте райсуда. Фамилия одного из подсудимых в карточке дела указана как Садуев.

Суд первой инстанции не проверил и не выявил нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса, допущенные следствием, и не дал оценку тому факту, что постановление следователя о прекращении уголовного преследования от 28 января 2019 года было отменено 10 января 2020 года следователем, не обладающим полномочиями руководителя следственного органа, говорится в апелляционном определении на сайте Верховного суда Дагестана.

"На данное обстоятельство обоснованно указывалось стороной защиты как в ходе судебного рассмотрения данного дела судом первой инстанции, так и в апелляционных жалобах и в дополнениях, поданных на приговор суда. […] Судебная коллегия считает, что обжалуемый приговор постановлен с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, которые повлияли на принятие судом законного и справедливого решения, а поскольку данные нарушения невозможно устранить в суде апелляционной инстанции, уголовное дело подлежит направлению на новое судебное рассмотрение в тот же суд первой инстанции", - указал Верховный суд.

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