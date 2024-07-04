Политологи в Баку связали перспективы делимитации границы с мирным договором

04 июля 2024, 05:44

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Прогресс по вопросу делимитации границы между Азербайджаном и Арменией зависит от достижения сторонами мирного соглашения, заявили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в апреле госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, однако в установленный срок к 1 июня не согласовали проект положения о комиссиях по демаркации границы для продолжения процесса. Политологи в Ереване высказали мнение, что Азербайджан не заинтересован в продолжении процесса делимитации.

24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. Один из участков границы проложен по территории села Киранц Тавушской области Армении. Жители Киранца могут пользоваться старой дорогой, участок которой должен отойти Азербайджану, пока не будет построена новая дорога. 23 июня власти объявили, что новая дорога будет готова через два месяца.

Согласование Положения о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы является больше техническим вопросом, нежели политическим, тогда как политически делимитация границы является производной от главной задачи – согласования мирного договора, указал директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

«Нет никаких официальных подтверждений того, что проект Положения о деятельности комиссий по делимитации границы не был согласован в ранее оговоренные сроки из-за позиции азербайджанской стороны. Но правда в том, что делимитация - очень длительный, многолетний процесс. Азербайджан и Грузия, Армения и Грузия до сих пор не завершили процесс делимитации. Чтобы окончательно перевести процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией в русло постоянно действующего переговорного механизма, надо решить вопрос с мирным договором. В этом смысле Азербайджан действительно не спешит и настаивает на согласовании базовых принципов мирного соглашения. Баку предлагает, чтобы Армения изъяла из своей Конституции нормы, которые предъявляют территориальные притязания к Азербайджану. Конечно, изменение Конституции не является делом одного дня, поэтому Азербайджан предлагает сначала подписать рамочный договор о принципах мирного договора, по которому Армения взяла бы на себя обязательства изменить Конституцию», - сказал Алиев с корреспондентом «Кавказского узла».

После этого переговорный процесс по самому мирному соглашению может идти параллельно с процессом делимитации границы и по решению других вопросов, и в частности открытию коммуникаций, добавил Алиев. Он полагает, что до подписания мирного договора стороны могут вести делимитацию и демаркацию на участках границы, не вызывающих принципиальные споры. На довод армянских экспертов о том, что Азербайджану придется уступить Армении территории “по тем же советским картам” в ходе дальнейшей делимитации Алиев возразил, что «самой Армении еще предстоит вернуть немало территории».

«Армения утверждает, что Азербайджан в ходе сентябрьских боев 2022 года зашел на ее территорию в Гегаркуниской, Сюникской областях. Факт в том, что Азербайджан не захватил на этих направлениях ни один населенный пункт. А вопрос о том, вошли ли где-то азербайджанские военные на территорию Армении, должен определяться как раз в процессе делимитации. При этом,совершенно очевидно, что Армения все еще занимает четыре азербайджанских села в трех эксклавах. Это село Кярки Нахичеванской автономной республики, села Юхары Аскипара и села Софулу и Бархударлы в одном эксклаве Газахского района. Азербайджан же контролирует армянский эксклав Башкенд, который в Армении называют Арцвашен. То есть необоснованно обвинять Азербайджан в нежелании возвращать армянские территории, в то время как Армения продолжает занимать четыре азербайджанских села», - сказал Алиев.

Политолог усомнился, что Баку может быть заинтересован в затягивании делимитации границы в связи с какими-либо внутриполитическими процессами, в частности досрочным парламентскими выборами 1 сентября. «Я в этом никакой связи не вижу. Думаю, что властей Азербайджана напротив быстрое проведение делимитации и возвращение эксклавных села, что было бы представлено как очередной успех действующего режима», - сказал Мехман Алиев.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также считает, что «процесс делимитации может затянуться на годы» и без намеренного промедления.

«Процесс делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией протяженностью в 1000 км по времени может занять годы. То, что быстро был решен вопрос на Газахском участке, связано с тем, что там по факту были четыре оккупированных азербайджанских села и необходимость их возвращения была очевидной. Далее сторонам будет сложнее идти вперед. Во-первых, стоит сложная задача с решением вопроса с эксклавами. Армения занимает три азербайджанских эксклава из четырех сел, Азербайджан – один армянский. Необходимо будет решать возможно ли частичный обмен территориями, можно ли взаимно уступать территории, чтобы с эксклавами была сухопутная связь. С другой стороны, Армения считает, что Азербайджан вклинился на ее территорию в Гегаркунинской и Сюникской областях. В отличие от Газахского района, где села буквально расположены на границе, на этом направлении таких населенных пунктов нет. Но здесь прямо на границе расположена золоторудное месторождение Зодд (армянское название - Сотк, прим. «Кавказского узла»). В течение 30 лет - с 1992 по 2020 год - Армения полностью эксплуатировала его, хотя по советским границам большая часть месторождения была на азербайджанской стороне. Теперь придется решать задачу по четкому проведению границы по картам 1975-1976 годов», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

Отвод азербайджанских войск с предполагаемых армянских территорий, по мнению Джуварлы, не состоится, пока не будет подписано мирное соглашение.

«Азербайджану нужны твердые гарантии и механизмы невозобновления войны со стороны Армении. Баку настаивает, чтобы Ереван изменил свою Конституцию, чтобы в будущем в случае прихода к власти реваншистов, они не говорили бы: «правительство Пашиняна нарушило Конституцию и теперь мы ее восстанавливаем». Кроме того, должны быть восстановлены транспортные коммуникации в регионе, в том числе в направлении Нахчывана. Восстановление экономических связей стало бы дополнительной гарантией прочного мира. Только убедившись в необратимости мирного процесса азербайджанская сторона может отвести войска, если вдруг выяснится, что они действительно оказались на армянской территории», - сказал Джуварлы.

Пока в Конституцию Армении не будут внесены изменения, устраняющие территориальные притязания к Азербайджану, мирный договор не будет подписан, заявил 1 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Главным условием мирного соглашения является изменение Конституции Армении. Ибо в ней содержатся территориальные притязания к Азербайджану. И пока этого не произойдет (изменения Конституции), мирный договор не будет подписан», - цитирует слова Алиева Turan. Вместе с тем, президент Азербайджана указал на «ускоренное продвижение в мирных переговорах», предположив, что работу «по меньшей мере над основными принципами» документа возможно завершить в течение нескольких месяцев

Он не согласен с мнением, что неопределенность на границе с Арменией выгодна правительству Азербайджана с точки зрения внутриполитических интересов.

«Каких-либо преимуществ Баку нерешенность делимитации границы не дает, в таком случае будет откладываться решение вопроса с возвращением азербайджанских эксклавов. Для азербайджанской власти очень важно добиться восстановления контроля и над этими селами, это укрепляет создаваемый ими ореол о принципиальности руководства, которое не согласилось уступать ни сантиметра родной земли. С другой стороны, Азербайджану нужно поскорее закрыть страницу конфликта с Арменией, ибо его сохранения требует от Баку постоянных международных дипломатических усилий», - отметил Джуварлы.

Представители секретариата госкомиссии Азербайджана по делимитации и демаркации границы с Арменией оказались недоступны для комментариев.

После решения о делимитации в приграничной Тавушской области, а затем и в других областях в Армении начались массовые протесты. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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