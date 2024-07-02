Волгоградцев обнадежила позиция Верховного суда по искам о вырубке деревьев

02 июля 2024, 22:57

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Решение о вырубке деревьев в центре Волгограда было принято на основе сфальсифицированных документов, и отмена Верховным судом России решений нижестоящих судов по искам горожан на отказ расследовать действия городских властей, подтвердила правоту жителей, считают активисты. В Волгограде в несколько раз нарушены нормативы озеленения, подчеркнул юрист.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд отменил отказы судов удовлетворить иск жителей Волгограда, которые потребовали признать нарушением вырубку деревьев, допущенную чиновниками при реконструкции Аллеи Героев.

в ноябре 2022 года между двумя муниципальными предприятиями был заключен контракт на 300 миллионов рублей на реконструкцию Аллеи Героев. Контракт предполагал замену плитки, инженерных коммуникаций, новое освещение, установку видеонаблюдения, лавочек и урн. Работы планировалось закончить до конца 2022 года, однако подрядчик не завершил их в срок. 24 ноября 2022 года стало известно, что прокуратура Волгограда инициировала проведение надзорной проверки ремонта Аллеи Героев и связанных с ним госзакупок у единственных поставщиков - двух муниципальных предприятий. Поводом для проверки стали контракты, заключенные подрядчиком с субподрядчиками без конкурса.

В декабре 2022 года истцы заявили о признаках преступлений, замеченных ими в деяниях чиновников мэрии, освоивших 300 миллионов рублей на работах по благоустройству Аллеи Героев и улицы Чуйкова в Центральном районе Волгограда. Работы проходили осенью-зимой 2022 года. Группа граждан обратилась в прокуратуру с коллективным заявлением. Волгоградцы сообщили о возможных фальсификациях в составлении официальных документов, о превышениях полномочий должностных лиц, о преступном сговоре и о создании организованной преступной группы, «нацеленной на незаконное освоение бюджетных средств». Прокуратура нарушений закона в действиях чиновников мэрии не заметила.

Тогда инициативные граждане подали коллективные исковые заявления с перечнем этих преступлений сначала в Центральный районный суд (декабрь 2022 года). Затем апелляционные жалобы поступили в областной суд и в суд кассационной инстанции в Краснодаре. Повсюду истцы получали отказы в удовлетворении их требований в расследовании названных в судах преступлений. Судья Центрального районного суда Паромонова вынесла отказное решение 13 апреля 2023 года, областной суд — 26 июля 2023 года. Кассационное определение было оглашено 14 декабря 2023 года. Верховный суд России отменил апелляционные и кассационные определения по коллективным искам 23 граждан к администрации Волгограда. Повторное апелляционное определение будет выносить иной состав коллегии судей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из истцов, юрист Иван Иванов.

"Признаки фальсификаций можно продемонстрировать на таком примере. Спил одного из тополей на Аллее Героев демонстрировал собой здоровое состояние дерева. Никаких признаков гнили. Чиновники же мэрии представили в суде акт некоего специалиста, который приехал из Москвы зимой и каким-то образом обнаружил признаки гниения этого дерева, причем не только на стволе, но и в корнях, которые были скрыты от него тротуарной плиткой. Когда судья предложила им (чиновникам) показать оригинал акта, ответчики заявили, что не знают, где он. Суд же Центрального района не стал затевать проверку", - рассказал Иван Иванов.

По словам Иванова, коллегия судей апелляционной инстанции, которая вынесла отказное определение по этому делу, "не раз отмечалась определениями", которые суды высшей инстанции потом отменяли и передавали дела на пересмотр уже другому составу коллегии судей. Коллегия областного суда так объяснила свое решение: вы, истцы, отстаиваете не свои права, а права неопределенного круга лиц. Только прокуратура может выходить в суды с подобными исками.

"Это же абсурдное и очень странное заявление. Как только получим на руки определение Верховного суда, сразу обратимся с жалобой в квалификационную коллегию судей и в Верховный суд с предложением дать оценку деятельности этих судей", - сказал Иван Иванов.

Инженер-строитель Евгений Полий, проживающий на улице Чуйкова, сообщил в телефонном разговоре корреспонденту "Кавказского узла", что на месте вырубленных деревьев на Аллее Героев, на улице Чуйкова, на Центральной набережной, а также в скверах Центрального района города действительно высаживают новые деревья и кустарники. "Деревья так называемых благородных пород, в основном приживаются. Те, что погибают, заменяются по гарантии (подрядчиком) на новые саженцы. Остальные саженцы, посаженные в дни городских праздников и государственных акций — поголовно высыхают, так как за ними потом никто не ухаживает. Обрезка деревьев по городу варварская. Виселицы стоят вдоль дорог, а не деревья. В то же время, высохшие деревья, огромные сухие ветки и стволы, образовавшиеся из-за ухода грунтовых вод — все это почему-то остается нетронутым. Непродуманно у нас тут все. Где-то перебор, а где-то недобор", - сказал Евгений.

По мнению инженера Полия, "степному городу Волгограду", расположенному в засушливой зоне резкоконтинентального климата, «жизненно необходима» «зеленая защита». "И это не только закладка новых парков и скверов в городе, но и защита Волгограда от суховеев и пылевых бурь. У нас зеленое кольцо вокруг города создавалась еще до Сталинградской битвы. Сейчас "зеленый заслон степным ветрам и пустынному зною" гибнет и превращается в помойку. На эту проблему нужно особое внимание обратить как чиновникам мэрии, так и губернатору", - считает Евгений Полий.

Юрист Сергей Иващенко сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что

В вопросах озеленения крупных городов, таких как Волгоград, власти ориентируются на два основных показателя — уровень озелененности города (минимальная доля площади озелененных территорий и зеленых насаждений) и минимальная обеспеченность озелененными территориями общего пользования общегородского значения (городские парки, городские сады, скверы, бульвары), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко. Минимальные нормативы представлены в СНиП 2.07.01-89 "Планировка и застройка городских и сельских поселений". С 29 июня 2007 года (решением Волгоградской городской Думы № 47/1112 «Об утверждении Генерального плана Волгограда») власти города стали разрабатывать местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград. Последние показатели были обнародованы 26 октября 2022 года в нормативном документе №75/1081. На расчетный период, к 2025 году в Волгограде уровень озелененности города должен достигнуть нормативного показателя в 50%. Минимальная же обеспеченность озелененными территориями общего пользования общегородского значения (городские парки, городские сады, скверы, бульвары) достигнет к расчетному году показателя лишь в четыре квадратных метра на одного горожанина (при численности населения областного центра в 1,013 млн человек). Этот показатель в 2,5 раза меньше нормативного, - возмутился юрист Иващенко.

"Столь низкий показатель минимальной обеспеченности зелеными насаждениями в Волгограде - прекрасный повод для неравнодушных граждан обратиться с жалобой в прокуратуру, так как нарушается гарантированное Конституцией страны право граждан на благоприятную окружающую среду (статья 42)", - сказал Сергей Иващенко.

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