Инспекторы заявили о нарушениях при реконструкции Аллеи Героев в Волгограде

10 декабря 2022, 13:00

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Строительные отходы с волгоградской Аллеи Героев, где ведется реконструкция, незаконно вывозили на территорию садового товарищества в Городищенском районе, заявил Росприроднадзор.

Инспекторы Росприроднадзора обнаружили, что строительные отходы, образовавшиеся во время реконструкции Аллеи Героев в Волгограде, сбрасывали на территории садового товарищества в Городищенском районе, сообщает сегодня со ссылкой на Межрегиональное управление ведомства по Астраханской и Волгоградской областям ИА "Высота 102".

Информация о сбросе отходов поступила ведомству 8 декабря, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"В рамках проведенного обследования (осмотра) информация подтвердилась, установлен факт сброса отходов на почву на земельном участке. Представители экспертной организации произвели отбор проб отходов, почвы, а также площадные измерения", - говорится в сообщении ведомства.

Планировалось, что во время реконструкции плитку, пригодную для вторичной укладки, после демонтажа передадут в коммунальные службы других районов для обустройства там пешеходных дорожек, отмечается в публикации.

"Однако, как установлено Межрегиональным управлением, вывоз отходов подрядная организация осуществляет незаконно на земельный участок территории СНТ «Раздолье», расположенного в Городищенском районе Волгоградской области", - заявило ведомство.

По результатам лабораторных исследований будет принято решение "о применении административного воздействия к виновным лицам" и подсчитан вред, причиненный почве, пообещал Росприроднадзор.

Работы на Аллее Героев начались 9 ноября. В тот же день между двумя муниципальными предприятиями был заключен контракт на 300 миллионов рублей. Он предполагает выполнение целого комплекса работ: замену плитки, инженерных коммуникаций, обустройство поливочника, новое освещение и установку видеонаблюдения, а также поставку лавочек и урн. Работы планируется закончить до конца года, сообщило 25 ноября V1.ru.

Днем ранее, 24 ноября, стало известно, что прокуратура Волгограда инициировала проведение надзорной проверки ремонта Аллеи Героев и связанных с ним госзакупок у единственных поставщиков двумя муниципальными предприятиями. Поводом для проверки стали контракты, заключенные подрядчиком с субподрядчиками без конкурса, у единственного поставщика, сообщило издание.

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