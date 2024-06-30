Суд встал на сторону волгоградцев в споре с чиновниками о вырубке деревьев

30 июня 2024, 14:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд отменил отказы судов удовлетворить иск жителей Волгограда, которые потребовали признать нарушением вырубку деревьев, допущенную чиновниками при реконструкции Аллеи Героев.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года между двумя муниципальными предприятиями был заключен контракт на 300 миллионов рублей на реконструкцию Аллеи Героев. Контракт предполагал замену плитки, инженерных коммуникаций, новое освещение, установку видеонаблюдения, лавочек и урн. Работы планировалось закончить до конца 2022 года, однако подрядчик не завершил их в срок.

24 ноября 2022 года стало известно, что прокуратура Волгограда инициировала проведение надзорной проверки ремонта Аллеи Героев и связанных с ним госзакупок у единственных поставщиков - двух муниципальных предприятий. Поводом для проверки стали контракты, заключенные подрядчиком с субподрядчиками без конкурса.

Жители Волгограда добились в Верховном суде отмены судебных решений по иску к чиновникам администрации. Предметом спора была вырубка деревьев при реконструкции Аллеи Героев, сообщает сегодня V1.ru.

Изначально с иском в Центральный райсуд обратился волгоградец Андрей Битюков, посчитавший, что его права и интересы были нарушены. В администрации Волгограда вырубку одного из деревьев объяснили тем, что оно было заражено комлевой гнилью и бактериальным раком, а из-за усыхания ветвей могло упасть на прохожих.

Районный суд не удовлетворил исковые требования волгоградца, поскольку он не смог доказать нарушение своих прав. Такие же решения вынесли апелляционный и кассационный суды.

Однако Верховный суд России удовлетворил жалобу на эти решения, рассказал юрист Иван Иванов. "Верховный суд по моей жалобе отменил судебные акты и вернул на новое рассмотрение дело против чиновников Волгограда, которые при освоении 300 миллионов рублей на Аллее Героев ещё и здоровые деревья уничтожили", - приводит его слова издание.

Теперь дело будет пересмотрено с самого начала, пояснил юрист. "Нижестоящие суды посчитали, что жители Волгограда (нас в этом деле истцов было более 20 человек) вообще не могут в суде оспаривать действия и решения чиновников по уничтожению в городе деревьев. Верховный суд с этим, конечно, не согласился", - приводятся в публикации его слова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.