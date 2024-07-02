02 июля 2024, 11:51

Контрактник из Урюпинска убит в зоне военной операции

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Военнослужащий-контрактник Николай Лиманский убит на Украине, сообщили власти Урюпинска. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 804 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представителями властей и силовиками убитыми в ходе спецоперации на Украине были признаны не менее 803 бойцов из Волгоградской области.

В зоне военной операции на Украине убит военнослужащий-контрактник Николай Лиманский, сообщила 28 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Урюпинска.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 804 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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