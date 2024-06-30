Критик властей Азербайджана арестован на 20 суток

30 июня 2024, 15:56

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Суд в Баку отправил под административный арест активиста Парвина Чобанова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Причиной преследования Чобанова стали его публикации с критикой властей страны, заявили активист Адалят Юсубов и журналист Афган Мухтарлы.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2014 года азербайджанские оппозиционеры объявили о создании "Движения за демократию и благоденствие", а в октябре 2021 года движение было преобразовано в Азербайджанскую партию демократии и благоденствия (АПДБ). Партия дважды подавала документы на регистрацию, но оба раза в регистрации было отказано.

Член молодежного комитета "Движения за демократию и благоденствие" Парвин Чобанов был задержан вечером 28 июня и доставлен в 37-е отделение Хатаинского районного управления полиции Баку, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» член правления движения Адалят Юсубов.

"Парвина обвинили в неподчинении законным требованиям полиции. 29 июня Хатаинский районный суд постановил арестовать его в административном порядке на 20 суток. Обо всем этом Парвин смог сообщить по телефону уже после того, как его заключили в пункт содержания лиц, арестованных в административном порядке. Однако рассказать подробностей он не смог. Он лишь отверг обвинения, сообщив, что не совершал вменяемого ему административного правонарушения", - сказал Юсубов.

После ареста Парвина его страница была заблокирована

Соратники убеждены, что Чобанова арестовали за деятельность в соцсетях, и в частности, за критику правительства Азербайджана. "Парвин в социальных сетях критиковал власти Азербайджана. Он публиковал и репостил в Tik-Tok видео, разоблачающие беззакония в Азербайджане. Мы более чем убеждены, что его арест связан с этой деятельностью. У него на TikTok был миллион фолловеров [подписчиков]. После ареста Парвина его страница была заблокирована", - отметил Адалят Юсубов.

По его словам, соратники будут стараться привлечь к защите Чобанова адвоката, специализирующегося на нарушениях прав человека, чтобы обжаловать арест и прояснить подробности дела.

Парвина я знаю как правильного и честного человека

Находящийся в политэмиграции в Германии журналист Афган Мухтарлы также полагает, что Чобанов арестован за критику власти. "Парвина я знаю как правильного и честного человека. Он никогда не боится говорить правду. Очевидно, его арестовали из-за того, что он в очередной сказал неудобную для власти правду. В Азербайджане за это сажают в тюрьмы", - сказал Мухтарлы корреспонденту «Кавказского узла»

В МВД Азербайджана в связи с выходным днем в ведомстве получить комментарии не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адалят Юсубов также пояснил, что Азербайджанская партия демократии и благоденствия временно приостановила работу. "В 2023 году вступил в силу новый закон о политических партиях, который запрещает деятельность незарегистрированных партий. После того, как лидер нашей организации Губад Ибадоглу был освобожден из-под ареста, мы приняли решение приостановить деятельность как партия и продолжать политическую борьбу как движение. Одновременно мы вновь будем готовить документы на регистрацию", - сказал он.

Напомним, в июле 2023 года лидер АПДБ, ученый-экономист Губад Ибадоглу был арестован и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Губада Ибадоглу под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, указали правозащитники. 21 мая следствие по делу Ибадоглу было продлено до максимально возможных 13 месяцев – до 20 сентября, а мера пресечения смягчена на передачу под надзор полиции.

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