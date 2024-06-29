Отчет Бабушкина о строительстве социальных объектов вызвал скепсис у астраханцев

29 июня 2024, 10:17

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Губернатор Астраханской области рапортовал, что проверил ход строительства в Астрахани социальных объектов. Астраханцы, комментируя его отчет в соцсети, высказали мнение, что губернатор в преддверии выборов пытается показать, что активно работает. Также они указали на проблему в городе с долгостроями и плохими дорогами.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин 25 июня рапортовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что проверил ход строительства социальных объектов в Астрахани, в том числе строительство нового корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов, детского сада, а также школы.

Отчет Бабушкина о проверки строительства социальных объектов был опубликован 25 июня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 212 тысяч пользователей. На 10.15 мск 29 июня эта запись набрала 93 отметки с реакцией пользователей и 64 комментария. Большая часть их авторов скептически прокомментировала отчет губернатора.

"Видимо губернатору надо лично контролировать ход строительства всех важных объектов в регионе. Я считаю, что своим халатным отношением и такими действиями подрядчики отвлекают его от других дел", – отметила Вероника Кряжина.

"Неприятно, что строители позволяют себе на социально значимых объектах задерживать сроки сдачи. Никуда такое не годится", – заявил Виталий Терентьев.

"Правильно. Этих подрядчиков надо контролировать. А иначе никак", – считает Сергей Волков.

"Садик уже давно стоял, только недавно начали приводить его в порядок. А школу должны сдать в третьем квартале этого года. А там только фундамент, да и то тоже недавно начали его поднимать", – написал Ильдар Миннебаев.

"Дороги когда проверять будет?" – поинтересовался Виталий Работящий.

"Когда решите вопрос с "Экоцентром", который пытается без согласия жильцов организовать открытые контейнерные площадки, заварив мусопроводы по переулку Грановский, №69?" – спросила Надежда Павлова.

"Я вот не пойму, что губернатор забыл в Астрахани, если его юрисдикция только область? Причем одна из самых больших в мире. Ему заняться в области нечем?" – задался вопросом Ефим Марков.

"Перед выборами делает вид, что начал работать", – считает Татьяна Малышева.

"Я бы в первую очередь занялся бы покраской домов на главных улицах и сделал бы главные дороги, такие как Новый мост. И еще несколько самых видных мест. Точно могу сказать, что вид бы города преобразился и за не особо большую цену", – написал Владимир Волков.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы неоднократно ранее жаловались на проблему с благоустройством и инфраструктурой. По их словам, они обращаются к чиновникам с просьбами решить проблему с разбитыми дорогами и тротуарами, а также с просьбами обустроить детские площадки и сделать освещение на улицах, но эти обращения остаются без реакции властей.

В частности, 27 июня жители микрорайона Бабаевского рассказали в соцсети, что самостоятельно убрали мусор с местного пляжа и завезли на него песок. Другие горожане, комментируя их инициативу, отметили, что они неоднократно просили чиновников обустроить этот пляж, но в ответ получали отказы.

12 февраля жители Астрахани самостоятельно засыпали на проезжей части Нового моста и Старого моста ухабы, из-за которых собирались длинные пробки. При этом ранее горожане неоднократно просили местных чиновников провести ремонт дорожного покрытия на этих участках.

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