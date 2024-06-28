Журналисты проанализировали факторы радикализации участников атаки в Дагестане

28 июня 2024, 22:51

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Сергокалинский район считается в Дагестане светским, тем не менее родственники бывшего главы района Магомеда Омарова оказались участниками атаки боевиков в Дербенте и Махачкале, подчеркнули дагестанские журналисты. Это не первый случай радикализации представителей местной элиты в Дагестане, хотя статус и место рождения не являются ключевыми факторами ухода в боевики, считают они.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. 26 июня врачи назвали тяжелым состояние шести пострадавших при атаке боевиков. Источники сообщили, что умер 22-й пострадавший при атаке боевиков - случайный прохожий, который оказался у синагоги в Дербенте. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства («Исламское государство» запрещено на территории России)".

Участники атак на религиозные объекты и на силовиков в Махачкале и Дербенте оказались близкими родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. В числе боевиков были политик и боец ММА. “Кавказский узел” собрал основную информацию об участниках атак в справочном материале "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте".

Журналист Милрад Фатуллаев сообщил, что Магомед Омаров входил в "Единую Россию", избирался дважды на должность главы Сергокалинского района.

"Никто не противодействовал этому избранию.Конфликта из-за этого не было. Это значит, что он пользовался поддержкой в руководстве Дагестана. Помимо этого, Омаров поддерживался влиятельным депутатом Госдумы (хотя и не очень публичным человеком) Мурадом Гаджиевым . Младший сын Омарова Осман работал на заводе, принадлежащем Гаджиеву", - рассказал он.

Что касается бойца ММА Кагирова, то каких-то результатов особых он не добился. "В спортзалах, открытых Хабибом, много кто тренировался. У клуба Нурмагомедова есть коммерческая составляющая. То в клубе есть есть костяк своих воспитанников. А есть те, кто хочет перенять опыт. Любой кто оплатит услуги может пройти стажировку, использовать их площадки для повышения мастерства и приобретение нового опыта. Кагиров таким образом стажировался около двух месяцев там", - пояснил Фатуллаев.

О Закаригаеве также не было слышно как о политике или чиновнике до последних событий. "В принципе, никакая партия кроме "Единой России политической активности в Дагестане почти не проявляет. За исключением, может быть, вступительных слов глав фракций на заседании Народного собрания республики. Поэтому и функционеры этих партий незаметные фигуры", - подчеркнул Фатуллаев.

Даудов также ничем не прославился в Дагестане ни в хорошем, ни в плохом смысле. "Каких-то скандалов с ним не было. Что-то выдающееся он не строил", - отметил Фатуллаев.

Он сомневается, что Омаров действительно прервал отношения с убитым младшим сыном. "Если бы было изгнание из семьи, лишение его денежных средств и влиятельных связей Магомеда Омарова, то тех возможностей в бизнесе и политике у сына и племянников просто не было бы. Тем более, в Дагестане опека за сыновьями очень долго со стороны семьи происходит. Если бы отец принял решение о лишении поддержки, то это так или иначе стало бы известно. Хотя, может быть не принимал взгляды сына", - сказал Фатуллаев.

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров на допросе признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.По словам республиканского чиновника, некоторые из восьми его детей были ваххабитами на протяжении нескольких лет. Также к радикализму склонялся племянник. Родственники их не поддерживали, отмечает Омаров. Он утверждает, что не общался с сыновьями и отрицает свою принадлежность к ваххабизму, сообщила "База".

Он считает, что статус и возраст нападавших не является новым явлением. "У нас были такие прецеденты. Например, участником НВФ был сын начальника УВД в Дербенте. Из сыновей глав администраций тоже было немало случаев ухода в боевики", - указал Фатуллаев.

Он напомнил, что приход Абдулатипова и "чистка" Дагестана перед Олимпиадой в Сочи объяснялась во многом тем, что надо было «зачистить» местные администрации.

"Потому что в их окружении было много радикально настроенных молодых людей. Местная власть не взращивала их. Но пыталась использовать. Потому что местные власти часто противостояли друг с другом, с республиканским руководством. Порой обращались к боевикам, «лесным» за наличный расчёт <для поддержки> в противостоянии с конкурентами. Такие примеры были и у мэра Махачкалы Саида Амирова и у глав местных администраций", - отметил также Фатулаев.

Но в ситуации с кланом Омарова сложно увидеть какие-то конфликты с республиканскими или местными властями, считает Фатулаев.

"Но я слышал, что были противоречия Духовного управления мусульман Дагестана при попытке уменьшить его влияние в районе . Построили мечеть там. Хотели иметь своего имама в ней. И на этом уровне был конфликт. Осман Омаров действительно выезжал за пределы РФ. В Дубаи, в Турцию. Считается, что он придерживается взглядов такфиристов", - рассказал Фатулаев.

Такфир — в исламе обвинение в неверии (куфре). В вопросе внешних признаков перехода человека из веры (иман) в неверие (куфр) является предметом спора между различными мусульманскими течениями, и зачастую эти мнения полностью противоречат друг другу. "Необдуманность в такфире (объявлении о неверии кого-либо) является большим злом и огромной опасностью", — говорится в принятой в 2021 году на Московской богословской конференции декларации по вопросам джихада, такфира и халифата.

Социальный статус и возраст нападавших не был причиной для радикализации или для участия в теракте, но он и не исключал этого, подчеркнул журналист издания "Новое дело" Идрис Юсупов (Юсупов Идрис Гасан-Гусейнович признан иностранным агентом, он оспаривает этот статус).

От радикализации не застрахован никто. Потому что она имеет идеологические и психологические причины.

"Из современной истории Дагестана мы знаем, что к боевикам примыкали и люди из хорошо обеспеченных семей, и из малообеспеченных семей. Были дети чиновников и силовиков. И даже сами бывшие силовики. От радикализации не застрахован никто. Потому что она имеет идеологические и психологические причины. Плюс ситуация в обществе, в семье, изучение каких-то радикальных проповедей. Это не вопрос возраста и социального статуса", - сказал Юсупов.

Тот же критерий, по его мнению, можно применить и к месту рождения, происхождения или жительства боевиков. "Если взять любой район Дагестана или любую национальность, то мы найдем как хороших людей, так и преступников. Тем более, вероятно, что нападавшие тоже уже не были связаны впрямую, не жили в Сергокалинском районе", - отметил Юсупов.

Конечно, по его словам, у каждого района есть некоторые отличительные черты. "Есть отличия по менталитету даже у представителей одной национальности. Сергокалинский район в основном даргинский. Но он считался более светским, менее религиозным районом. Люди там более склонные к бизнесу, науке. Но были и те, кто тоже уходил к боевикам. И были силовики, так прославившийся после гибели Магомед Нурбагандов («Работайте, братья»). Уроженец Сергокалинского района - наш коллега Абдулмумин Гаджиев. Он занимался религиозным просвещением и выступал против ИГИЛа («Исламское государство» запрещено на территории России). Так что выходцы оттуда — люди разные", - рассказал Юсупов.

На странице в Instagram (Meta Platforms Inc. запрещено на территории России), которую ведут близкие осужденного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, 27 июня опубликована заметка,, которую он передал из СИЗО. "Сергокалинский район мой родной. Сам по себе он рaдикaльнo светский. Религиозная молодёжь в нём сталкивается с очень специфическими вызовами. Осман <Омаров> подходил ко мне лет восемь назад. Не помню наш разговор в деталях, но это точно был не тот человек, которого мы видели с винтoвкой в руках, хладнокровно раccтреливaющим людей словно в игре GTA. У меня осталось впечатление о некотором смятении в его голове. Мы тогда не договорили, но больше так и не встретились. Он не был ни безработным, ни неграмотным и с жиру тоже не бесился. У него были совсем другие проблемы. Меры, которые сейчас предлагаются для борьбы с теppopизмoм, эти проблемы не решают и превентивного эффекта иметь не будут", - приводятся в публикации слова Гаджиева.

Юсупов затруднился сказать, имели ли значение для организации нападения связи боевиков с влиятельными родственниками. "Это оперативные службы пусть выясняют, насколько их связи помогали или не препятствовали в организации нападения. Как минимум, им нужно было получить оружие. А оружие ведь было официально зарегистрировано. Но при этом, я не думаю, что отец как глава района или кто-то из других родственников оказывал им содействие в этом деле. Сейчас выяснилось, что участвовал только один сын и один племянник, и ещё один родственник Магомеда Омарова", - отметил Юсупов.

Заместитель главного редактора издания "Черновик" Магомед Магомедов заявил, что нападавших вполне можно считать представителями местной элиты. "В указанные сферы и на должности без хорошего финансового состояния и связей попасть сложно", - отметил он.

Он считает, что нельзя говорить, что их влияние в Сергокалинском районе и возможность организовать столь масштабную атаку связано со статусом Магомеда Омарова. "Атака связана исключительно с личностями террористов, а не их отца. Конечно, статус отца давал им некоторую неприкосновенность в границах района, но... даже для обычного опера из управления угрозыска МВД по Дагестану, не говоря уже про Центр противодействия экстремизму или ФСБ, их статус ничего не решал", - пояснил Магомедов.

Он также считает возможным то, что Магомед Омаров не поддерживал отношения с сыном. "В России, да и по всему миру немало семей, в которых внутрисемейные конфликты приводят к тому, что родители и дети не общаются. Причин бывает множество, не исключено, что и тут могла возникнуть такая же ситуация: отцу могли не нравиться взгляды сына, сыну - не нравиться претензии отца. На этой почве могли не общаться друг с другом. А в последующем, сын, как это видно, радикализировался", - указал Магомедов.

Политолог Ирина Стародубровская отметила, что Сергокалинский район она пристально не изучала. "Я не была в Сергокале, про тамошнюю ситуацию ничего не знаю (собиралась съездить, но не получилось). Про боевиков - помню, что были подобные кейсы отъезда в Исламское государство", - кратко прокомментировала она.

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