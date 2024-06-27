Жители Новосаситли заявили о необходимости капитального ремонта дороги

27 июня 2024, 17:23

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Дорога в село Новосаситли была отремонтирована четыре года назад, но пришла в негодность из-за грунтовых вод и проезда строительной техники, необходимо проводить ее капитальный ремонт, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", дорога в село Новосаситли Хасавюртовского района очень сильно разбита и стала непригодной для движения по ней машин. Местные жители направляли в "Дагавтодор" обращения с просьбой отремонтировать ее, однако реакции не последовало, рассказал в соцсети местный житель.

Выходец из села Новосаситли Расул рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что жители неоднократно писали жалобы на плохое состояние дороги. "Несколько лет назад ремонтировали дорогу, но она опять пришла в негодность. Писали жалобы в "Дагестанавтодор", отвечали, что отремонтируют, на этом все закончилось", - рассказал Расул.

В селе строится школа и по дороге большегрузные автомобили возят бетон, строительные материалы, что может быть одной из причин разрушения автодороги, считает житель Новосаситли Ахмед.

"Четыре года назад три километра дороги залили асфальтом, но он потом расплавился. Даже если заново отремонтируют дорогу, думаю, она вновь испортится. Говорят, под слоем грунта находятся подпочвенные воды, рядом поливной канал, и вода просачивается под дорогу. По другой версии, дорожники кладут некачественный асфальт. Нам от этого не легче, школу ещё года два минимум будут строить, поэтому, я думаю, что дорога будет портиться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ахмед уверен, что вместо ямочного ремонта нужен капитальный ремонт автодороги. По словам жителя села, из "Дагестанавтодора" был получен ответ, что если будет финансирование, дорогу в этом году отремонтируют.

"Дагестанавтодор" сообщил в своем телеграм-канале, что на автомобильной дороге местного значения к Новосаситли через Бамматюрт, на участке 4-7 километра в рамках работ по ремонту было уложено асфальтобетонное покрытие. "В процессе эксплуатации, на участке в связи с неустойчивостью грунтов, вызванной насыщением грунтовыми водами, которые проникают под основание дорожного полотна из проходящего параллельно дороге поливного коллектора, образовались просадки. Ситуацию усугубляет большегрузная техника с ненормативной нагрузкой, которая приводит к разрушению дорожной одежды. Подрядная организация неоднократно проводила работы по устранению просадок в рамках гарантийных обязательств. Однако, в силу указанных выше причин, просадки на дороге продолжаются", - говорится в публикации от 24 июня.

"Дагестанавтодор" пообещал, что локальная ямочность и просадки на указанном участке будут устранены в рамках регламентных работ по содержанию автомобильных дорог.

Кроме того, в организации проинформировали, что завершена разработка проектно-сметной документации на ремонт участка 0 -4 километра, работы планируется начать в 2025 году. "При наличии дополнительных источников финансирования реализация проекта будет рассмотрена в текущем году», - заверил «Дагестанавтодор».

Ранее юрист Рустам Ахмедов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что согласно федеральному закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", ремонтировать дороги обязаны местные власти за счет бюджета, но в бюджетах муниципалитетов Дагестана таких средств зачастую нет.

В случае отсутствия реакции следует жаловаться в прокуратуру, отметил он.

Напомним, жители дагестанских сел неоднократно самостоятельно решали проблемы с инфраструктурой, критикуя при этом власти за равнодушие к их проблемам. В частности, 26 августа 2023 года жители высокогорного села Хушет в Цумадинском районе Дагестана своими силами построили дорогу до населенного пункта. Комментаторы в сети раскритиковали чиновников за отсутствие помощи сельчанам, несмотря на то, что те неоднократно жаловались на отсутствие дороги.

14 августа 2023 года жители села Байрамаул записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой отремонтировать дорогу к селу. По этой трассе жители ездят на работу в Хасавюрт. Выбоины и острые камни не дают экстренным службам оперативно прибыть в Байрамаул, отметили авторы обращения.

15 мая 2023 года жители села Кусур провели сход, на котором заявили, что к селу не проложена автодорога, также там много лет не модернизируют электросети, а чиновники не реагируют на обращения.

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