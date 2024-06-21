Жители Каспийска пожаловались на затягивание строительства школы

21 июня 2024, 20:16

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Сроки сдачи нового корпуса в школе №2 Каспийска неоднократно переносились, при этом в ветхом старом здании ученики вынуждены учиться в две смены, рассказали родители. Здание готово на 88% и откроется в этом году, сообщил представитель Дирекции единого государственного заказчика и застройщика.

Как писал "Кавказский узел", власти Дагестана планируют построить новые школы, в том числе, чтобы исключить возвращение трехсменного обучения. Строительство 19 учебных заведений уже начато, сообщил в феврале 2023 года глава Минобронауки Дагестана. Из-за демографического прироста и притока населения необходимо строительство 15 новых школ в Махачкале и Каспийске, сказал министр.

Дагестан выполнил все свои обязательства по строительству школ и детсадов, заявил в феврале 2024 года министр просвещения Сергей Кравцов и поблагодарил за это главу республики Сергея Меликова. В Дагестане продолжает оставаться острой проблема с нехваткой мест в школах, а сами учебные заведения в ненадлежащем состоянии, отметили местные жители, комментируя в соцсети слова министра.

Жители Каспийска возмутились тем, что школа в Каспийске все еще не достроена. "В Каспийске в седьмой раз провалили сроки сдачи школы на 300 мест. Почему стоит стройка? Почему молчат прокуратура Дагестана, ФСБ, УБЭиПК, МВД, Народное собрание, общественники?" - говорится в жалобе, опубликованной в Telegram-канале "Черновик" 19 июня.

Первоначально сроки сдачи были другие, обещали к концу 2023 года. Несколько раз замазывали на стенде дату сдачи

Жительница Каспийска Маликат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что речь идет о школе №2. Сроки сдачи нового корпуса к ней не раз переносились, отметила она.

"Строительство школы началось в 2021 году. Первоначально сроки сдачи были другие, обещали к концу 2023 года. Несколько раз замазывали на стенде дату сдачи. Новый корпус было решено построить по причине как ветхости старого, построенного в конце 30-х годов прошлого века, так и по причине нехватки ученических мест. Дети учатся в две смены, в том числе ученики начальных классов. В школе до восьми классов одного потока. В целом во всем Каспийске острая нехватка школ", - рассказала мать ученика.

Еще одна жительница Каспийска Залина рассказала о ветхом состоянии старого здания школы №2. "В школе обучается более 2 тысяч учеников, мест не хватает, кроме того, школа давно требует капремонта. В удручающем состоянии туалеты, нет раздельных кабинок, все сыпется. Недавно в школе обрушился ветхий потолок, хорошо, никто не пострадал", - сказала Залина корреспонденту "Кавказского узла".

Инцидент с обрушением потолка произошел в школе №2 Каспийска в мае этого года. Как сообщило в своем телеграм-канале Минобрнауки Дагестана, пострадавших среди детей и педагогов не было. "Школа функционирует с 1939 года. В настоящее время идет строительство нового корпуса данной школы на 300 ученических мест, открытие корпуса запланировано на 2024 год", - сказано в публикации.

Прокуратурой республики организована проверка в связи с обрушением части штукатурки потолка в здании школы в Каспийске, - проинформировала прокуратура Дагестана в телеграм-канале. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасных условий пребывания и обучения детей в образовательной организации. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила прокуратура. По состоянию на 19.50 мск 21 июня в телеграм-канале прокуратуры республики нет информации о результатах проверки.

Строительство нового корпуса школы, призванного решить проблему переполненности существующей школы №2 Каспийска, ведется под надзором министерства строительства Дагестана при участии Дирекции единого государственного заказчика и застройщика, - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Дирекции.

Новый корпус на 300 мест строится на территории старой школы, в нем, кроме учебных классов, расположатся актовый и спортивный зал, будет оборудован мини-стадион, отметил представитель организации. "Процент готовности проекта на 21 июня составляет более 88%. На стадии завершения строительно-монтажные работы, ведется благоустройство прилегающей территории. Дирекция госзаказчика-застройщика ведет постоянный мониторинг хода работ, обеспечивая прозрачность и эффективность строительного процесса. Строительство не остановлено, а продвигается. Благодаря задействованным ресурсам, новая школа планирует открыть свои двери для учеников уже в этом году", - сообщили в Дирекции единого государственного заказчика и застройщика.

Замдиректора строительной фирмы Магомед Исмаилов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сроки строительства социально значимых объектов зависят от многих факторов. "Если коммерческие объекты, многоквартирные дома при наличии финансирования, достаточного числа рабочих, техники можно возвести достаточно быстро, то со школами ситуация другая. Там много бюрократических процедур с аукционами по определению подрядной организации, бюджетное финансирование осуществляется через разные структуры, эти и другие факторы могут повлиять на сроки строительства. В идеале, без препонов корпус школы на 300 мест можно построить за год-полтора", - считает строитель.

27 мая администрация Каспийска отчиталась о проверке хода строительства нового корпуса школы №2. На видео, опубликованном в telegram-канале мэрии, показано достроенное здание с незаконченной входной группой. Внутренние коридоры и помещения пока без отделки, следует из видео. Также представители городских властей посетили строящуюся школу № 16. "Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в рамках нацпроекта "Образование" до конца 2024 года", - говорится в публикации.

1 августа 2023 года телеканал "Среда" публиковал аналогичный отчет о проверке городскими властями хода строительства школы. В публикации утверждалось, что "общий показатель выполнения строительно-монтажных работ составляет 70%". "Для завершения работ правительством региона были выделены дополнительные средства, которые в ближайшее время будут доведены до подрядной организации", - говорится в видеозаписи.

Жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с ветхими школами. Так, в декабре 2023 года жители села Туршунай Бабаюртовского района в обращении к Путину заявили, что здание местной школы признано аварийным, и дети вынуждены учиться в подсобках, а власти не реагируют на просьбы построить новую школу. В селе Советское Бабаюртовского района дети вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния школы, пожаловался 3 декабря 2023 года житель села. 23 августа 2023 года жители одноименного села Советское Хасавюртовского района пожаловались, что обучение школьников в старом здании бывшего детсада не дает возможности адекватно изучать предметы, для которых необходимы специализированные помещения.

В Дагестане 143 из 1407 школ признаны аварийными, капитальный ремонт требуется еще в 714 школах, сообщило в декабре 2023 года правительство республики. В 2024-2026 годах планируется построить 23 школы, заявил кабмин.

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