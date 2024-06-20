Волонтеры в Армении собирают помощь для беженцев из Нагорного Карабаха. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла".

20 июня 2024, 12:16

Евросоюз направил 15 миллионов евро на поддержку карабахских беженцев

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Евросоюз согласился выделить Армении 15 миллионов евро на оказание помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Деньги будут направлены на обеспечение беженцев жильем и на оказание им социальной поддержки.

Как информировал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха ранее неоднократно выражали недовольство недостаточным, по их мнению, объемом помощи, предложенной им властями Армении. 15 июня власти Армении объявили о начале приема заявок от беженцев на получение жилья, указав обязательным условием наличие гражданства страны. С получением гражданства возникает волокита, а жилье власти предлагают преимущественно в сельской местности, где проблема с работой, отметили беженцы.

Правительство Армении одобрило соглашение с Европейской комиссией, согласно которому из бюджета Евросоюза будет направлено 15 миллионов евро на решение краткосрочных и среднесрочных проблем беженцев из Нагорного Карабаха, а также на их социально-экономическую интеграцию, передал сегодня News.am.

Выделяемые деньги будут предоставлены беженцам в виде единовременной финансовой помощи, также за их счет беженцам будет оказываться срочная помощь, в том числе – связанная с продовольственной безопасностью. Кроме того, за счет выделяемых средств власти Армении намерены решить проблему с жильем для беженцев и оплачивать их затраты на электроэнергию, отметил Aysor.am.

Также беженцам планируется предоставить социальную поддержку сроком на полгода для ведения экономической деятельности. При оказании поддержки особое внимание будет уделено женщинам и уязвимым группам, сказано в сообщении.

Напомним, в Армении размещены более 100 тысяч вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Примечание:

"Получившим бесплатное временное жилье карабахским беженцам отказано в финансовой поддержке", "Программа по обеспечению жильем вызвала недовольство карабахских беженцев", "Беженцы и жители Армении пожаловались на работу паспортных служб".

Автор: "Кавказский узел"

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