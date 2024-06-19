Нападение на синагогу в Ереване. Фото: haqqin.az https://haqqin.az/news/296280

19 июня 2024, 11:22

Задержан обвиняемый в нападении на ереванскую синагогу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Арташата после задержания признался в нападении на синагогу в Ереване, с него взята подписка о невыезде, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики стало известно о начале расследования нового нападения на ереванскую синагогу "Мордехай Нави" (Еврейский религиозный центр Армении), которое прозошло в ночь на 10 июня.

В результате нападения было разбито окно здания. Нападение носило показательный характер, его организаторы стремятся дестабилизировать обстановку, предположили глава Еврейского дома в Ереване и представители общины. Уголовное дело возбуждено по статье 146 УК Армении .

35-летнему жителю Арташата предъявлено обвинение по уголовному делу о нападении на синагогу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Следственного комитета Армении.

По данным следствия, мужчина в ночь на 10 июня разбил камнем окно здания и сбежал. "Удалось установить личность нападавшего. Им оказался 35-летний житель Арташата, который дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по статье 146 УК Армении «Уничтожение или повреждение культурных ценностей на почве расовой, национальной, этнической или религиозной вражды». Следствие ходатайствовало о его аресте, однако суд избрал меру пресечения подписку о невыезде", - рассказал сотрудник ведомства.

Напомним, в 2023 году единственная действующая в Ереване синагога "Мордехай ха-Нави" дважды подверглась нападениям. 15 ноября 2023 года здание было подожжено. Следком Армении сообщил, что в поджоге заподозрен иностранец, который покинул страну.

Ранее, 3 октября 2023 года, синагога также подверглась нападению. Ответственность за это взяли на себя организации ASALA_Young и "Молодые борцы за свободу Армении". Чьи интересы преследовали авторы антисемитской провокации в Армении и каково взаимное влияние конфликтов на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кому нужна атака на синагогу в Ереване".

Попытка поджога синагоги в ноябре 2023 года носила не политический, а постановочный и демонстративный характер, чтобы ложно обвинить армян в антисемитизме, сказал "Кавказскому узлу" главный раввин Армении Гершон-Меир Бурштейн. Он отметил, что гараж, дверь которого была подожжена, не принадлежит синагоге.

В октябре 2023 года еврейская община Еревана назвала нападение на синагогу "Мордехай ха-Нави" провокацией, а спустя непродолжительное время попросила спецслужбы усилить охрану синагоги - уже в связи с призывами "Хамас" к погромам по всему миру.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"МИД Армении призвал не манипулировать темой поджога ереванской синагоги", "Главный раввин Армении назвал провокацией очередную атаку на синагогу в Ереване", "Грузинская еврейская община отвергла террористическую угрозу".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 июня 2024, 12:53

19 июня 2024, 12:11

19 июня 2024, 10:41

  • ЕСПЧ признал нарушения прав активистов с юга России

    Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить восьми активистам из Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области компенсации за преследование из-за связей с нежелательными организациями. Решение принято на фоне отказа властей России исполнять постановления ЕСПЧ.

19 июня 2024, 09:54

19 июня 2024, 09:15

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи