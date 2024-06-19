Задержан обвиняемый в нападении на ереванскую синагогу

19 июня 2024, 11:22

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Житель Арташата после задержания признался в нападении на синагогу в Ереване, с него взята подписка о невыезде, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики стало известно о начале расследования нового нападения на ереванскую синагогу "Мордехай Нави" (Еврейский религиозный центр Армении), которое прозошло в ночь на 10 июня.

В результате нападения было разбито окно здания. Нападение носило показательный характер, его организаторы стремятся дестабилизировать обстановку, предположили глава Еврейского дома в Ереване и представители общины. Уголовное дело возбуждено по статье 146 УК Армении 1 .

35-летнему жителю Арташата предъявлено обвинение по уголовному делу о нападении на синагогу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Следственного комитета Армении.

По данным следствия, мужчина в ночь на 10 июня разбил камнем окно здания и сбежал. "Удалось установить личность нападавшего. Им оказался 35-летний житель Арташата, который дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по статье 146 УК Армении «Уничтожение или повреждение культурных ценностей на почве расовой, национальной, этнической или религиозной вражды». Следствие ходатайствовало о его аресте, однако суд избрал меру пресечения подписку о невыезде", - рассказал сотрудник ведомства.

Напомним, в 2023 году единственная действующая в Ереване синагога "Мордехай ха-Нави" дважды подверглась нападениям. 15 ноября 2023 года здание было подожжено. Следком Армении сообщил, что в поджоге заподозрен иностранец, который покинул страну.

Ранее, 3 октября 2023 года, синагога также подверглась нападению. Ответственность за это взяли на себя организации ASALA_Young 2 и "Молодые борцы за свободу Армении". Чьи интересы преследовали авторы антисемитской провокации в Армении и каково взаимное влияние конфликтов на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кому нужна атака на синагогу в Ереване".

Попытка поджога синагоги в ноябре 2023 года носила не политический, а постановочный и демонстративный характер, чтобы ложно обвинить армян в антисемитизме, сказал "Кавказскому узлу" главный раввин Армении Гершон-Меир Бурштейн. Он отметил, что гараж, дверь которого была подожжена, не принадлежит синагоге.

В октябре 2023 года еврейская община Еревана назвала нападение на синагогу "Мордехай ха-Нави" провокацией, а спустя непродолжительное время попросила спецслужбы усилить охрану синагоги - уже в связи с призывами "Хамас" к погромам по всему миру.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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