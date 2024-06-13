Еврейская община Еревана связала нападение на синагогу с внешними силами

13 июня 2024, 05:17

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Новое нападение на синагогу в Ереване, как и два предыдущих инцидента, носило условно-показательный характер, его организаторы преследуют цель дестабилизировать обстановку в Армении на фоне политического кризиса, уверены глава Еврейского дома в Ереване и представители общины.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики начали расследование нового нападения на ереванскую синагогу, которая подверглась минимум двум атакам осенью 2023 года. В результате нападения 10 июня было повреждено окно здания.

3 октября 2023 года единственная действующая в Ереване синагога "Мордехай ха-Нави" подверглась нападению. Ответственность за осквернение синагоги взяли на себя организации ASALA_Young 1 и "Молодые борцы за свободу Армении" (YFFA). 15 ноября 2023 года ереванская синагога была подожжена. Следком Армении сообщил, что в поджоге заподозрен иностранец, который покинул страну. Чьи интересы преследовали авторы антисемитской провокации в Армении и каково взаимное влияние конфликтов на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кому нужна атака на синагогу в Ереване".

В ночь на 10 июня, когда неизвестные разбили окна в синагоге, здание было под охраной, сообщил «Кавказскому узлу» глава Еврейского дома в Ереване, журналист Натаниэль Трубкин.

«Синагога охранялась, охранялась лучше после осенней попытки поджога, камера есть, и была раньше. Понятно, что увидим (на записи) людей в капюшонах, скрывающих свои лица. Последний раз поджигатель был гражданином России, он приехал в Ереван на несколько часов, чтобы поджечь синагогу и развесить листовки в поддержку Хезболла, тем самым опорочить Армению и армян, (заявив), что здесь поддерживают террористов. Что-то подобное увидим и на этот раз», - уверен Трубкин.

Он затруднился сказать, охранялась ли синагога полицией или только средствами наружного видеонаблюдения. «Я видел будку охраны, которую поставили после последнего нападения, но еще не видел в ней охраны», - пояснил представитель общины.

В МВД Армении «Кавказскому узлу» заявили, что не получали от еврейской общины сообщения об охране синагоги. «Материалы по факту нападения и умышленного причинения ущерба переданы в Следком», - пояснил пресс-секретарь ведомства Нарек Саргсян.

Материалы инцидента изучаются, на основании чего будет принято решение возбудить или нет уголовное дело, сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян. Он также отметил, что дело по факту поджога синагоги осенью прошлого года находится на стадии расследования.

«Уголовное дело возбуждено по статье 146 УК Армении «Уничтожение или повреждение культурных ценностей на почве расовой, национальной, этнической или религиозной вражды». В деле есть обвиняемый, гражданин России. Его объявили в розыск», - заявил он «Кавказскому узлу».

Статья 146 УК Армении (хулиганство) предусматривает от шести до 12 лет лишения свободы, указано на портале правовой информации Arlis.am.

По мнению Трубникова, заказчики преступления уже не в первый раз пытаются дестабилизировать ситуацию в Армении, организовывая антисемитские провокации каждый раз, когда в стране волнения или политический кризис. «Притом нападения эти очень условные: никто не сжигал синагогу и не разбивал все стекла. Все это делается очень аккуратно, просто чтобы создать иллюзию, что нападения регулярны», - подчеркнул он.

Трубкин считает важным тот факт, что армянская общественность выразила поддержку раввину и еврейской общине. «Особенно сейчас, когда евреи празднуют праздник Шавуот, а нападение произошло накануне праздника. Важно показать, что армянская общественность не поддерживает вандалов и им не удастся нас стравить», - сказал представитель еврейской общины.

Представительница еврейской общины, основательница кафе «Мама джан» Юлия Кислева никогда не получала никаких угроз, как и люди из ее круга общения. По ее мнению, нападения на ереванскую синагогу выгодны России и Азербайджану. «Сейчас, когда Армения пытается сблизиться с Западом и уйти «из-под России», последней важно как-то дискредитировать Армению», - заявила она «Кавказскому узлу».

Блогер Александр Лапшин считает, что за нападениями на синагогу стоит Азербайджан, а курирует атаки лично глава азербайджанской СГБ.

«Генерал Али Нагиев давно и всерьез взялся за провокации внутри Армении и нападения на синагогу от имени якобы «армянских националистов». Это часть его программы. Используют они для этого как «туристов» из России и Белоруссии, так и маргинальных элементов в Армении», - написал он на своей странице в Facebook*.

Лапшин не исключил, что «в следующий раз может случиться уже настоящая трагедия», если не обеспечить постоянную охрану синагоги и персонально раввина. С главой СГБ Азербайджана он связывает и попытку нападения на него в Ереване в декабре 2020 года - по словам блогера, детали инцидента изучало СНБ Армении.

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