Жительница Махачкалы осуждена по делу о причастности к "СССР"*

14 июня 2024, 12:40

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Суд приговорил жительницу Махачкалы Светлану Мирзоеву к условному сроку, признав ее членом ячейки экстремистской организации "Союз славянских сил Руси"*.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня Следственный комитет сообщил, что шесть человек осуждены по обвинению в причастности к деятельности "Махачкалинского городского Совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР", которое следователи считают подразделением запрещенной экстремистской организации "Союз славянских сил Руси" ("СССР"). Уголовные дела еще четырех человек находятся на рассмотрении в суде, сообщил Следком.

Кировский райсуд Махачкалы приговорил местную жительницу, парикмахера Светлану Мирзоеву, к 3,5 года лишения свободы условно, признав ее виновной в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Согласно тексту приговора, опубликованного 5 июня на сайте суда, Мирзоева "признала себя виновной полностью". "В содеянном раскаялась и показала что, участвовала в деятельности исполнительного комитета «Махачкалинского городского Совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР», в том числе один раз принимала участие в посещении в администрации <адрес>, чтобы зарегистрировать профсоюз. Это имело место в 2022 году", - говорится в приговоре.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы.

Напомним, 13 мая 2023 года стало известно, что суд приговорил махачкалинку Татьяну Фомину к трем годам лишения свободы условно за причастность к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР". Статья, по которой обвинялась Фомина, позволяет судьям даже назначать штрафы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские юристы. В июне того же года махачкалинец Шараб Давудов был осужден условно за участие в деятельности этой организации.

Также суд в Махачкале признал Руслана Абдуллаева, задержанного в марте 2022 года, виновным в причастности к ячейке "граждан СССР"* и приговорил его к сроку в колонии, но с учетом времени, проведенного под арестом, Абдуллаев был освобожден в зале суда. Прокуратура потребовала ужесточить наказание, и Верховный суд Дагестана добавил к приговору полгода ограничения свободы.

7 декабря 2023 года стало известно, что Кировский райсуд Махачкалы продлил на три месяца запрет определенных действий Ларисе Бочиевой, обвиняемой в создании ячейки экстремистской организации.

Ранее Лариса Бочиева рассказала "Кавказскому узлу", что у нее не было связей с запрещенной организацией. "Я просто собрала людей для создания общественной организации "Исполком СССР". Но меня обвиняют в том, что я имела связи с признанной в 2019 году в Республике Коми террористической организацией "Союз славянских сил Руси"*... Я сразу говорю, что нет ни одного доказательства нашей связи. Ни в телефоне, ни в переписках, абсолютно нигде", – подчеркнула Бочиева.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал в марте 2023 года "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в 2019 году решением Верховного суда Коми.

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