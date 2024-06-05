Дело о причастности жителя Дагестана к "СССР"* передано в суд

05 июня 2024, 15:08

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Завершено расследование дела жителя Дагестана Кади Гаджиева, которого следователи считают членом ячейки экстремистской организации "Союз славянских сил Руси"*.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года суд приговорил махачкалинца Махмуда Ибадулаева к двум годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). По данным суда, Ибадулаев был активным участником "Союза славянских сил Руси"*. 15 февраля Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор.

Передано в суд дело жителя Дагестана Кади Гаджиева, обвиняемого по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие деятельности запрещенного экстремистского объединения), сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.

По версии следователей, с 1 ноября 2020 года по 12 марта 2022 года Гаджиев участвовал в деятельности исполнительного комитета «Махачкалинского городского Совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР». "То есть в деятельности структурного подразделений МОО «СССР», которое решением Верховного суда Республики Коми от 11 июля 2019 года признано экстремистским, и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Ранее за организацию и участие в экстремистской деятельности "осуждены 6 лиц, а в отношении 4 лиц в настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде", отмечается в сообщении.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы.

Напомним, 13 мая 2023 года стало известно, что суд приговорил махачкалинку Татьяну Фомину к трем годам лишения свободы условно за причастность к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР". Статья, по которой обвинялась Фомина, позволяет судьям даже назначать штрафы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские юристы. В июне того же года махачкалинец Шараб Давудов был осужден условно за участие в деятельности этой организации.

Также суд в Махачкале признал Руслана Абдуллаева, задержанного в марте 2022 года, виновным в причастности к ячейке "граждан СССР"* и приговорил его к сроку в колонии, но с учетом времени, проведенного под арестом, Абдуллаев был освобожден в зале суда. Прокуратура потребовала ужесточить наказание, и Верховный суд Дагестана добавил к приговору полгода ограничения свободы.

7 декабря 2023 года стало известно, что Кировский райсуд Махачкалы продлил на три месяца запрет определенных действий Ларисе Бочиевой, обвиняемой в создании ячейки экстремистской организации.

Ранее Лариса Бочиева рассказала "Кавказскому узлу", что у нее не было связей с запрещенной организацией. "У меня был "Исполком СССР". Я просто собрала людей для создания общественной организации "Исполком СССР". Но меня обвиняют в том, что я имела связи с признанной в 2019 году в Республике Коми террористической организацией "Союз славянских сил Руси"*... Я сразу говорю, что нет ни одного доказательства нашей связи. Ни в телефоне, ни в переписках, абсолютно нигде", – подчеркнула Бочиева.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал в марте 2023 года "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в 2019 году, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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