Житель Махачкалы получил условный срок за причастность к ячейке "СССР"*

20 июня 2023, 23:13

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Кировский районный суд приговорил жителя Махачкалы Шараба Давудова к двум годам условно за участие в деятельности запрещенной организации. Давудов признал вину в суде.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 мая стало известно, что суд приговорил махачкалинку Татьяну Фомину к трем годам лишения свободы условно за причастность к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР". Статья, по которой обвинялась Фомина, позволяет судьям даже назначать штрафы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские юристы.

В конце февраля главное следственное управление по СКФО завершило расследование двух уголовных дел жителей Дагестана – Татьяны Фоминой и Зайнуллы Абдуллаева, обвиненных в организации и участии в деятельности экстремистской организации "СССР"*. По версии следствия, с 1 декабря 2019 года по 23 октября 2020 года Фомина и Абдуллаев участвовали в деятельности исполнительного комитета "Махачкалинского городского совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР"* - структурного подразделения запрещенного экстремистского объединения "СССР"*.

Кировский районный суд Махачкалы вынес приговор Шарабу Давудову, причисляющего себя к гражданам СССР*, по делу об участии в деятельности запрещенной организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Давудов в суде полностью признал вину. Он приговорен к двум годам лишения свободы условно с двухлетним запретом заниматься деятельностью, связанной с функционированием негосударственных общественных и политических организаций, говорится в сообщении. Дело против Давудова было возбуждено одновременно с еще троими гражданами СССР* — Татьяной Фоминой, Зайналом и Русланом Абдулаевыми.

В карточке дела на сайте Кировского районного суда решение суда не опубликовано, также к 23.00 мск 20 июня не содержится информации об обжаловании приговора.

"Кавказский узел" также писал, что 14 апреля суд в Дагестане согласился освободить под домашний арест Ларису Бачиеву, которая была заключена под стражу по обвинению в создании ячейки экстремистской организации.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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