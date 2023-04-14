Лариса Бачиева освобождена из-под стражи в Дагестане

14 апреля 2023, 12:59

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Суд в Дагестане согласился освободить под домашний арест Ларису Бачиеву, которая была заключена под стражу по обвинению в создании ячейки экстремистской организации, сообщила ее дочь.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта суд в Махачкале заключил под стражу на два месяца Ларису Бачиеву (в сообщениях следователей также упоминается как Бочиева; по данным адвоката, у женщины нет российского паспорта), обвиняемую в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ). Защита настаивала на домашнем аресте, решение суда будет обжаловано, сообщила "Кавказскому узлу" родственница Бачиевой.

Верховный суд Дагестана постановил перевести Ларису Бачиеву под домашний арест, сообщила дочь обвиняемой Арина. По ее словам, суд учел состояние здоровья Бачиевой. "Ей срочно нужно лечение, у нее бронхиальная астма, а в СИЗО сквозняки и сплошной холод", – приводит сегодня ее слова "Кавказ.Реалии"*.

Женщина уточнила, что на Бачиеву составляли "необоснованные протоколы", и она успела побывать в карцере, пишет издание.

На сайтах Верховного суда Дагестана и Советского райсуда Махачкалы, по состоянию на 11.07 мск, нет информации об изменении меры пресечения Бачиевой или Бочиевой. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - поясняется в сообщениях на сайте судов.

Напомним, 28 февраля стало известно, что главное следственное управление по СКФО завершило расследование двух уголовных дел жителей Дагестана Татьяны Фоминой и Зайнуллы Абдуллаева, обвиненных в организации и участии в деятельности экстремистской организации "СССР"**. Еще одна сторонница "СССР" Лариса Бочиева объявлена в розыск, ей предъявлено заочное обвинение в организации деятельности экстремистской организации, сообщили следователи. 17 марта родные Бачиевой сообщили о ее задержании в Белгороде.

По версии следствия, с 1 декабря 2019 года по 23 октября 2020 года Фомина и Абдуллаев участвовали в деятельности исполнительного комитета "Махачкалинского городского совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР" - структурного подразделения запрещенного экстремистского объединения "СССР". Кроме того, с 23 октября 2020 года по 12 марта 2022 года они совместно с Ларисой Бочиевой организовывали деятельность исполнительного комитета этой организации, заявил Следком.

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он.

По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР. "Иногда эта аббревиатура не расшифровывается в своем значении, а сочиняются иные названия типа "славная Русь" и тому подобное. И участники этих организаций в большинстве своём не коммунисты, и их "волшебный СССР" порой имеет мало общего с реальным", - пояснил Верховский.

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* включено в реестр иностранных агентов.

** межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.