Оставлен в силе приговор махачкалинцу по делу о причастности к "СССР"*

16 февраля 2024, 08:09

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Суд в Дагестане оставил в силе приговор махачкалинцу Махмуду Ибадулаеву, осужденному за участие в деятельности "Союза славянских сил Руси"*. Подсудимый заявил о непричастности к экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года суд приговорил махачкалинца Махмуда Ибадулаева к двум годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). По данным суда, Ибадулаев был активным участником "Союза славянских сил Руси"*.

15 февраля Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор Махмуду Ибадуллаеву, сообщил на условиях анонимности корреспонденту «Кавказского узла» знакомый Ибадуллаева, присутствовавший на заседании.

По его словам, в суд Ибадулаев пришел сам, и это свидетельствует о том, что он в тот момент находился не под стражей. В заседании приняли участие представители государственного обвинения, сам Ибадулаев и его защитник. Также в зале суда присутствовали родственники, друзья и знакомые Ибадулаева.

Приговор обжаловали и защита Ибадулаева и обвинитель, рассказал мужчина. «Он просил изменить приговор и приговорить Ибадулаева к реальному лишению свободы. Как я пониманию, к нему была применена условная мера пресечения", - сказал он.

Защита назвала приговор незаконным и необоснованным и указала в апелляционной жалобе, что дело должно было быть прекращено еще на этапе следствия, потому что обвинение не нашло подтверждения.

Согласно позиции защиты Ибадулаева, которая изложена в апелляционной жалобе, в материалах дела нет постановлений либо судебных решений о том, что дагестанские сторонники Советского союза и их официальные объединения были признаны экстремистскими.

Также защита заявила, что нельзя было обвинять Ибадулаева в том, что он являлись членами структурного подразделения «Союза славянских сил Руси». «Адвокат утверждает, что термин "структурное подразделение" подразумевает фактическую регистрацию юридического лица и представительства его интересов в том или ином регионе», - отметил знакомый Ибадулаева.

Защита также указала, что согласно закону экстремистская деятельность должна быть выраженной, то есть «деятельность граждан в этом отношении должна быть соединена с насилием или с угрозой его применения», а Ибадулаеву никаких обвинений подобного рода предъявлено не было, рассказал он.

По его словам, после выступления адвоката выступил сам Ибадулаев. Он согласился с тезисами адвоката и заявил суду, что сторона обвинения вводит суд в заблуждение, а также заявил, что никакого отношения к МОО СССР* не имеет. Ибадулаев отметил, что свидетели по его делу уже ранее давали ложные показания, на что он обращал внимание судьи Кировского района Махачкалы, который ранее рассматривал его дело. «Он сказал, что в своих показаниях свидетели давали много неправильных, выдуманных и ложных показаний по тем обстоятельствам, чего не было», - рассказал знакомый Ибадулаева.

Судьи "очень внимательно"слушали подсудимого, отметил он. "Он в том числе поднял вопрос о том, что сам он не является никаким экстремистом и даже попытка правоохранительных органов представить его экстремистом тоже носит надуманный характер", - сообщил он.

После долгого разбирательства судьи удалились в совещательную комнату и огласили водную и резолютивную часть приговора, отметил знакомый Ибадулаева.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал в марте 2023 года "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.