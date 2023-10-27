Махачкалинец осужден за участие в "Союзе славянских сил Руси"*

27 октября 2023, 08:46

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Суд приговорил махачкалинца Махмуда Ибадулаева к двум годам и двум месяцам колонии, признав его активным участником экстремистской организации "Союз славянских сил Руси"*.

Суд в Махачкале приговорил местного жителя Махмуда Ибадулаева к двум годам и двум месяцам колонии общего режима, признав его виновным в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) 1 , сообщил 26 октября на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

По данным суда, Махмуд Ибадулаев с октября 2019 года по март 2022 года активно участвовал в деятельности организации "Союз славянских сил Руси"*, в том числе призывал к отказу от уплаты налогов и платы за услуги ЖКХ, а также к отказу от исполнения гражданско-правовых обязательств. Кроме этого, следствие считало, что мужчина изготавливал и рассылал агитационные материалы, "пропагандирующие ненависть к государственным органам", говорится в публикации.

"Кавказский узел" писал также, что в Черкесске в начале сентября было задержано несколько членов движения "Граждане СССР"*. По данным силовиков, они убеждали граждан не платить за коммунальные услуги и получить временный паспорт "СССР".

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** включен в реестр иностранных агентов.

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