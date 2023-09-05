Активисты движения "граждане СССР"* задержаны в Черкесске

05 сентября 2023, 04:55

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Несколько последователей движения "Граждане СССР"* в Черкесске убеждали граждан не платить коммунальные услуги и покупать у них паспорта, утверждают силовики.

Как писал "Кавказский узел", в апреле в Карачаево-Черкесии была заключена под стражу по обвинению в вербовке в экстремистскую организацию местная 60-летняя жительница, которая считает себя гражданкой СССР.

В Черкесске задержаны несколько членов движения "Граждане СССР"*. Данных о том, что им вменяют, пока нет, пишет 4 сентября "ОВД-Инфо"**.

По данным силовиков, задержанные убеждали граждан не платить коммунальные услуги и получить временный паспорт "*СССР"*. При этом они требовали у них внушительный вступительный взнос для того, чтобы стать гражданином этого несуществующего "государства", сообщает "Рен ТВ".

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** внесено Минюстов в реестр иноагентов.

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