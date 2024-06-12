Ростовские власти отчитались о выделении денег на переселение жильцов аварийного дома

12 июня 2024, 06:09

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Более 80 миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Ростовской области на переселение жильцов дома на улице Мечникова, где рухнул потолок и появились трещины в несущих конструкциях. Принято также решение выделить еще более 40 миллионов на те же цели из местного бюджета, отчитался глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Как информировал "Кавказский узел", в феврале прокуратура Ростовской области обратилась с иском к региональному Минстрою, в котором потребовала расселить жильцов аварийных домов в Ростове-на-Дону. В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что в городе 31 многоквартирный дом признан аварийным и представляет угрозу для жильцов. При этом эти дома не включены Минстроем в перечень подлежащих расселению в текущем году.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил 11 июня в телеграм-канале о ситуации с аварийным домом на улице Мечникова, 51, где в апреле рухнул потолок и появилась трещина в несущих конструкциях.

По его словам, те жители, которые согласились с переездом в маневренный фонд, уже переехали. Проведена оценка жилых помещений для их выкупа. Кроме того, к губернатору Ростовской области Василию Голубеву обратились за помощью в расселении дома во внеочередном порядке.

По поручению Голубева из резервного фонда областного правительства выделен 81 миллион 623 тысячи рублей на переселение жильцов дома, кроме того, предусмотрен 41 миллион рублей 303 тысячи рублей из средств местного бюджета на эти же цели.

Из 23 собственников квартир в доме 14 уже согласились с размером возмещения, заключены соглашения об изъятии восьми жилых помещений.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о проблеме с аварийными домами в Ростове-на-Дону. 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.13 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников.

16 мая был введен режим повышенной готовности в аварийном доме на улице Самаркандской из-за увеличения трещин в конструкции. Власти начали эвакуацию жильцов первого подъезда.

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