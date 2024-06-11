Высокопоставленные чиновники из Карачаево-Черкесии заподозрены в крупных хищениях

11 июня 2024, 10:38

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Силовики задержали в Карачаево-Черкесии несколько высокопоставленных чиновников, которые, по версии следствия, причастны к хищению 60 миллионов рублей, направленных на развитие сельского хозяйства, сообщила ФСБ.

По данным ФСБ, в Карачаево-Черкесии члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных чиновников, занимались хищением бюджетных средств в особо крупном размере.

Речь идет о хищении 60 миллионов рублей субсидий, выделенных в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесии. Несколько членов организованной группы задержано. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. У задержанных изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность, привел сегодня ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Комментариев от представителей задержанных не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее широкий общественный резонанс вызвало дело о преступном сообществе, действовавшем под руководством бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова - бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Суд в Москве приговорил к лишению свободы 14 человек.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Что известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

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