Сотрудники ФСБ. Фото: ЦОС ФСБ РФ

11 июня 2024, 10:38

Высокопоставленные чиновники из Карачаево-Черкесии заподозрены в крупных хищениях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Карачаево-Черкесии несколько высокопоставленных чиновников, которые, по версии следствия, причастны к хищению 60 миллионов рублей, направленных на развитие сельского хозяйства, сообщила ФСБ.

По данным ФСБ, в Карачаево-Черкесии члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных чиновников, занимались хищением бюджетных средств в особо крупном размере.

Речь идет о хищении 60 миллионов рублей субсидий, выделенных в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесии. Несколько членов организованной группы задержано. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. У задержанных изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность, привел сегодня ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Комментариев от представителей задержанных не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее широкий общественный резонанс вызвало дело о преступном сообществе, действовавшем под руководством бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова - бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Суд в Москве приговорил к лишению свободы 14 человек.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Что известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Адвокат сообщил о голодовке Рауля Арашукова", "Условия подготовки к апелляции Арашуковых смягчены после жалоб защиты", "Защита заявила о нарушении прав Рауфа Арашукова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 июня 2024, 15:37

  • Суд признал нарушение прав журналиста Магомеда Магомедова со стороны полиции

    Верховный суд Дагестана частично удовлетворил иск заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, признав незаконным требование силовиков проехать в полицию и удержание журналиста в отделении. При этом суд отказался расценивать действия силовиков как административное задержание и не нашел нарушений в срыве одиночного пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

11 июня 2024, 14:49

  • Военный из Апшеронска убит на Украине

    Матвей Бойко убит в боевых действиях, сообщила администрация Апшеронска. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 438 военных из Краснодарского края.

11 июня 2024, 14:03

  • Опозиционный активист подвергся нападению в Тбилиси

    Трое неизвестных напали сегодня в Тбилиси на активиста оппозиционного движения "Позор" Зуку Бердзенишвили и избили его. Соратники и близкие Бердзенишвили считают, что к организации нападения причастны власти Грузии.

11 июня 2024, 13:20

  • Продлен арест Наргиз Абсаламовой

    Суд в Баку продлил на три месяца срок содержания под стражей журналистки интернет-издания Abzas Media Наргиз Абсаламовой, обвиняемой по делу о контрабанде валюты. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

11 июня 2024, 12:38

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи