14 человек получили реальные сроки по делу Арашуковых

04 марта 2024, 17:28

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Суд в Москве приговорил к лишению свободы 14 человек, признав их участниками преступного сообщества, действовавшего под руководством Рауля Арашукова и его сына, бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Как писал "Кавказский узел", по делу о преступном сообществе наряду с Рауфом и Раулем Арашуковыми были обвинены около 20 человек. Среди них Беслан Арашуков 1 , Руслан Арашуков 2 и Игорь Травинов 3 .

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова - бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". В день приговора Арашуковым Мосгорсуд огласил приговоры и четырем другим подсудимым по делу. Бывший глава управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и бывший начальник республиканского ЦПЭ Тимур Бетуганов приговорены к 22 годам колонии, бывший следователь СКР Андрей Филиппов – к 6,5 года колонии, бывший директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев - к пяти годам. Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Что известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Преображенский суд Москвы приговорил к 16,5 года колонии Руслана Арашукова по делу о преступном сообществе, сообщает сегодня РИА Новости. "Окончательно назначить Арашукову Руслану Михайловичу… 16 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - цитирует судью агентство.

Беслан Арашуков осужден на 16 лет колонии. Подсудимые, в зависимости от их роли, были признаны виновными в участии в преступном сообществе, хищениях у структур "Газпрома" на юге России и превышении полномочий, говорится в публикации.

Также Преображенский суд вынес приговоры еще 12 подсудимым по делу о преступном сообществе, созданном, по версии следствия, для хищения газа Раулем Арашуковым. В частности, бывшего гендиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова суд приговорил к 19,5 года колонии строгого режима, сообщает сегодня "Интерфакс".

Среди других 11 осужденных - родственники Арашуковых, бывшие руководители и сотрудники региональных подразделений "Газпром межрегионгаз" на Северном Кавказе и другие подсудимые.

В зависимости от роли каждого, они признаны виновным в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и от одного до шести эпизодов особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Несколько подсудимых признали вину, пишет агентство со ссылкой на представителя суда.

Напомним, 23 сентября 2022 года присяжные сочли доказанной причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Арашуковы отказались признать вину. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

На "Кавказском узле" опубликованы также биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове, а новости о преследовании Арашуковых собраны на тематической странице "Опала Арашуковых".

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