Зареме Мусаевой отказано в освобождении из колонии-поселения

10 июня 2024, 19:21

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Суд в Шали не удовлетворил просьбу защиты освободить Зарему Мусаеву из колонии-поселения по состоянию здоровья. Судья учел доводы медкомиссии о том, что здоровье Мусаевой позволяет ей отбывать наказание, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля стало известно, что медкомиссия, заключение которой необходимо для судебного заседания по вопросу об освобождении Мусаевой, пришла к выводу, что у Заремы Мусаевой нет заболеваний, позволяющих освободить ее по состоянию здоровья. Независимо от результата освидетельствования, Шалинский горсуд рассмотрит ходатайство об освобождении Мусаевой по состоянию здоровья, сообщил адвокат Александр Савин.

В первоначальном диагнозе Мусаевой, поставленном в августе 2023 года, указывался диабет второго типа с множественными осложнениями. Однако в заключительном протоколе диагноз изменили на сахарный диабет второго типа без осложнений. Такое заболевание не входит перечень болезней, позволяющих осужденным освободиться по состоянию здоровья, рассказал 19 апреля адвокат.

Сегодня Шалинский горсуд рассмотрел ходатайство адвоката Александра Савина, который просил освободить Зарему Мусаеву по состоянию здоровья, сообщает в своем телеграм-канале "Команда против пыток"*.

Суд учел заключение медкомиссии, в котором указан диагноз, не позволяющий осужденным освободиться по состоянию здоровья, и оставил женщину в колонии-поселении.

Суд обязан принимать во внимание диагноз из заключения комиссии

По словам адвоката Александра Савина, решение суда не стало неожиданным для него и Заремы Мусаевой. "Суд обязан принимать во внимание диагноз из заключения комиссии. А в заключении, полученном по результатам обследования врачей, диагноз, с которым защитник обращался в судебную инстанцию, отсутствует. Но хочется сказать и про положительный момент - Зарема прошла лечение болей в ногах, которые беспокоили ее с марта текущего года, и сказала мне, что сейчас ей лучше", - приводятся в публикации слова адвоката.

Согласно карточке дела на сайте Шалинского горсуда, ходатайство об освобождении Заремы Мусаевой от наказания в связи с болезнью поступило в суд 21 декабря 2023 года. С этой даты состоялось пять заседаний, на четырех из них был объявлен перерыв. Результат сегодняшнего заседания, по состоянию на 19.20 мск, в карточке дела не отображен.

Напомним, 3 мая адвокат Заремы Мусаевой направил прокурору Чечни жалобу, в которой указал, что ей несколько месяцев отказывают в лечении, несмотря на явное ухудшение состояния здоровья. 15 мая стало известно, что Зарема Мусаева, которая отбывает срок в колонии-поселении в Аргуне, проходит лечение в дневном стационаре.

Ранее, 28 марта, адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач. 27 мая заседание суда, на котором планировалось рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении Мусаевой, оказалось сорвано из-за того, что ее не доставили в суд.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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