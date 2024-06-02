Астраханские зоозащитники предприняли попытку выпустить бродячих собак из приюта

02 июня 2024, 02:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа зоозащитников проникла на территорию приюта "Чистый город" в Астраханской области и открыла клетки, где содержались бездомные собаки. Накануне в приюте была усыплена группа собак, зоозащитники требовали отдать им тела животных.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая суд в Астраханской области оставил без удовлетворения иск зоозащитников, потребовавших отменить закон, предусматривающий умерщвление бездомных животных. Суд действовал по указанию властей, а сам закон ожесточает общество, заявили зоозащитники. Автор законопроекта, депутат областной думы Евгений Дунаев, заявил, что умерщвление – наиболее эффективный способ борьбы против роста численности бродячих собак.

1 июня на территорию муниципального приюта "Чистый город" в Астраханской области, где накануне усыпили несколько собак, проникли неизвестные и выпустили бродячих животных, пишет сегодня, 2 июня, "Арбуз today".

Зоозащитники проникли на территорию приюта и открыли клетки, где содержались отловленные по заявкам жителей животные. Их спугнул охранник. Сбежать удалось одной собаке, остальных поймали.

Накануне, 31 мая несколько десятков человек проникли на территорию скотомогильника и потребовали отдать им трупы усыпленных собак. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов.

По данным местных властей, подобные инциденты на территории приюта происходили и ранее, зоозащитники не только пытались выпустить животных, но и блокировали проезд спецтранспорта, пишет "АБН 24".

Напомним, что в Астраханской области длительное время стоит остро проблема с бродячими животными. Астраханцы неоднократно проводили митинги с требованием ужесточить закон об отлове бродячих собак. Один из таких митингов прошел 19 марта 2023 года, в нем приняли участие около 200 человек. Число бездомных животных на улицах города растет, как и число нападений собак на горожан, заявили они. В регионе также есть и противники жестокого обращения с животными. 22 марта стало известно, что Астраханский облсуд отказался рассматривать иск местных жителей, требовавших признать недействительными положения закона об умерщвлении бродячих собак.

В декабре 2023 года депутат Евгений Дунаев направил в думу Астраханской области проект закона с предложением умерщвлять бродячих собак, которых в течение 15 дней не забрали из центров временного содержания. Местные зооактивисты раскритиковали этот законопроект, заявив, что он чрезмерно жесток по отношению к животным. 23 декабря проект закона был отозван после акции зоозащитников.

В тот же день не менее 100 человек провели митинг с требованием принять законопроект, разрешающий эвтаназию безнадзорных собак. 27 декабря 2023 года областная дума приняла законопроект, разрешающий умерщвлять нежизнеспособных и агрессивных безнадзорных животных.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.