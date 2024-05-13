Пикет в Махачкале привлек внимание прохожих к делу Гаджиева

13 мая 2024, 19:10

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Прохожие в Махачкале интересовались делом Абдулмумина Гаджиева и датой рассмотрения апелляции, рассказал заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов после пикета в поддержку осужденного коллеги. Дата рассмотрения жалобы на приговор пока неизвестна, сообщил адвокат Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в Махачкале одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и 6 мая, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. Пикетчиков доставляли в полицию, однако они все равно продолжили кампанию в поддержку Гаджиева. 6 мая молодой человек в медицинской маске попытался присоединиться к одиночному пикету Магомедова. Журналист счел это попыткой сорвать акцию.

Сегодня пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошёл "образцово-показательно", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов. "Пикет прошёл спокойно, без всяких затруднений или провокаций. Подходили люди, интересовались, спрашивали о сути пикета или о состоянии Абдулмумина. Подошла, например, девушка, которая спросила, за что был задержан Абдулмумин Гаджиев. Потом подошла взрослая женщина. Она, в принципе, знала ситуацию, но уточняла некоторые детали. Другие люди также интересовались, когда будет апелляция у Абдулмумина", - рассказал Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. В апреле стало известно, что Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы. Дата рассмотрения пока не назначена, сообщил 6 мая адвокат Гаджиева. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Дата рассмотрения апелляционной жалобы по-прежнему неизвестна, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов. "Пройдет заседание в апелляционной инстанции военных судов во Власихе (в Московской области. - Прим. "Кавказского узла"). Скорее всего и адвокаты, и наши подзащитные будем участвовать через видеоконференцсвязь", - отметил адвокат.

По его словам, жалоб от Гаджиева и от других осужденных по этому делу не поступало. "Они все содержатся в Новочеркасском СИЗО", - пояснил Шабанов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева сообщила сегодня, что на личном свидании с мужем не была. "В СИЗО свидания лишь через стекло - только расстраиваться. Можно по телефону общаться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По словам женщины, семье помогают друзья. "Нас поддерживают близкие, друзья", - сказала Курджиева.

Связаться с адвокатами и родственниками Абубакарова Ризванова не удалось, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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