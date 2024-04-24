Суд отменил приватизацию двора жилого дома в Махачкале после протестов жильцов

24 апреля 2024, 17:36

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Администрация Махачкалы добилась в суде отмены приватизации участка двора многоквартирного дома, отчитался мэр после требований жильцов не допустить застройки двора.

Обращение жителей дома № 78 по улице Гагарина в Махачкале опубликовал 23 апреля "Черновик". Авторы обращения главе Дагестана Сергею Меликову и мэру Юсупу Умавову пожаловались на то, что два участка во дворе их дома проданы под застройку, там планируется построить аптеку и торговый центр.

"Администрация Махачкалы подала иск, и решением Ленинского суда от 20.06.2023 участки были возвращены. Теперь владельцы этих участков никак не могут успокоиться и переводят дело в Советский суд Махачкалы по подсудности, и завтра, 24.04.2024 года, в 10.00, судья Арсланалиев А.Х. состоится суд… У нас просьба к главе Дагестана, главе Махачкалы, судебной системе не позволить отнять у нас наш двор!" – говорится в публикации.

Ранее администрацией города была оборудована во дворе детская площадка, там место для отдыха людей, и они категорически против застройки, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Мадина. "Мы все выйдем и не дадим начаться стройке", - сказала она.

Жилец дома Магомед рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что во двор приходили неизвестные люди, которые сообщили, что часть территории двора принадлежит им по имеющимся документам. "Всего, по нашим данным, у них имеются документы на два участка площадью 350 квадратных метров. На них планируется построить аптеку и торговый центр", - сказал мужчина.

Он уточнил, что в 2023 году решением Ленинского райсуда Махачкалы право собственности частных лиц на эти участки было отменено, но они подали иск уже в Советский суд Махачкалы по подсудности.

На обращение жильцов отреагировал мэр Юсуп Умавов. По этому участку "шли длительные судебные разбирательства", написал он сегодня в своем телеграм-канале.

"Сегодня Советский районный суд поддержал доводы юристов администрации города о незаконности передачи в частную собственность земельного участка с кадастровым номером 05:40:000062:12526, площадью 350 кв. м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, в районе дома № 78. Судьей Советского районного суда города Махачкалы Арсланалиевым А. Х. удовлетворены требования администрации г. Махачкалы о признании отсутствующим права собственности на земельный участок, находящийся во дворе дома № 78 на улице Гагарина", - говорится в публикации Юсупа Умавова.

Решение выдать свидетельство собственности частному лицу на земельный участок, расположенный на придомовой территории, «изначально являлось незаконным», сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист, член движения «Город наш» Арсен Магомедов.

Представители застройщиков оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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