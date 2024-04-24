Колония. Фото: Елена Синеок, ЮГА.ру

24 апреля 2024, 16:50

Жительница Кабардино-Балкарии призвала обеспечить лечение осужденному сыну

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный Эдуард Кульбаев в колонии не получает эффективного лечения сахарного диабета, заявила жительница Кабардино-Балкарии Марина Атабиева и призвала прокуратуру вмешаться в ситуацию.

Эдуард Кульбаев, который находится в колонии строгого режима в селе Каменка Чегемского района, был госпитализирован с диагнозом "сахарный диабет", но не получил достаточного лечения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать заключенного, 59-летняя Марина Атабиева.

По ее словам, несколько дней в больнице при колонии не было инсулина, и этот препарат она купила сама и передала сыну, однако уровень сахара у него в крови не снижается. Женщина выразила опасение, что в такой ситуации в случае выписки Эдуарда из больницы у него может случиться диабетическая кома.

Она пояснила, что ситуацию осложняет наличие у сына серьезного сопутствующего заболевания. По ее сведениям, в больнице не хватает узких специалистов - эндокринолога, инфекциониста, хирурга.

По данным Атабиевой, ее сына намерены изолировать в карантинном блоке из-за того, что у него повысилась температура. Женщина обеспокоена состоянием здоровья сына, она обратилась к прокурору по надзору за местами лишения свободы обратить внимание на ситуацию в больнице при колонии в Каменке.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями УФСИН по Кабардино-Балкарии относительно заявления Атабиевой. На сайте ведомства указано, что в составе ИК-3 в селе Каменка имеется больница ФСИН, рассчитанная на 175 койкомест, она состоит из двух отделений: фтизиатрического на 125 коек и хирургического на 50 коек, где проходят лечение и терапевтические больные.

"Специализированные и высокотехнологические медицинские услуги предоставляются государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия – Алания на договорной основе. В больнице осужденные и лица, содержащиеся под стражей, получают следующие виды медицинской помощи: терапевтическую, хирургическую, фтизиатрическую, психиатрическую, наркологическую, офтальмологическую, отоларингологическую, неврологическую, дерматовенерологическую, инфекционную", - отмечается в публикации.

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Примечание:

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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