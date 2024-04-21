Уникальная операция стала поводом для преследования хирурга из Краснодара

21 апреля 2024, 06:54

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Профессиональное сообщество российских врачей возмутил случай, когда руководство кубанского университета уволило пластического хирурга Алексея Дикарева после того, как он впервые в России пришил ребенку лицо, откушенное собакой. Сам Дикарев заявил, что ситуация с увольнением разрешена, а родители ребенка отметили, что он идет на поправку.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с увольнением хирурга Алексея Дикарева из Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) после того, как он провел уникальную операцию. Врача вынудили уволиться, опасаясь негативных последствий хирургического вмешательства, передало 15 апреля РИА "Новости" со ссылкой на Следком.

В Карачаево-Черкесии домашняя овчарка набросилась на 4-летнего ребенка, оторвала ему нос и выгрызла щеку. Пластический хирург из Краснодара Алексей Дикарев провел уникальную операцию и пришил ребенку откушенное собакой лицо.

"Я не раздумывал, когда меня попросили провести эту операцию. Сейчас самое главное, что с мальчиком все в порядке. Мальчик заживает, причём заживает с опережением сроков", – сказал Дикарев корреспонденту "Кавказского узла".

В стране между врачами есть коммуникации, которые позволяют в течение нескольких часов после травмы доставить пациента к врачу в сопровождении реанимационного персонала, что и было сделано в случае с мальчиком, пояснил Дикарев.

"Что касается увольнения, то это я считаю мелочи по сравнению с тем что удалось провести такую операцию ребенку и спасти его. Знаете, ведь невозможно сделать прорыв, если следовать только общепринятым правилам. Некоторые таких людей как я видят выскочками либо бунтарями, но ведь важен итог для всего общества, а не то как тебя кто-то воспринимает или оценивает", – сказал врач.

Он также рассказал, что провел операцию инструментами, которые он разработал лично и которые ему изготовил Казанский медико-инструментальный завод. "У мальчика была реплантация лица – это не трансплантация, условия были гораздо хуже, потому что отрыв тканей был не хирургически прецизионный (точный), а грубый и с повреждением массива ткани. Такую операцию я делал впервые", – отметил Дикарев.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" 18 апреля Алексей Дикарев разместил видеообращение, в котором заявил, что ситуация с его увольнением из КубГМУ разрешена. "Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору – господину [Сергею] Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации", – сказал врач. Он пояснил, что ранее такая операция технически в России не проводилась. "В комплексе все лицо ранее не реплантировалось обратно", – отметил Дикарев.

Собака набросилась на ребенка, когда тот полез в будку за закатившимся туда мячиком. Часть лица мальчика доставали из пасти собаки. Откушенная часть лица была помещена в специальный раствор, ребенку введена анестезия, рассказал пластический хирург из Владикавказа, профессор центра академика Илизарова Казбек Кудзаев.

"Я связался со своим коллегой краснодарским специалистом, пластическим, реконструктивным хирургом, кандидатом медицинских наук Алексеем Дикаревым, который услышав о случившимся тут же дал согласие на операцию, был готов приехать сам, но из-за того, что условия для операции у Алексеея Дикарева были лучше, было принято решение везти ребенка на скорой в Краснодар", – сказал Кудзаев корреспонденту "Кавказского узла".

Бригада медработников доставила ребенка в детскую краевую больницу Краснодара, где Дикаревым была проведена операция, которой в России еще не делали, подчеркнул он. "Операция по реплантации лица прошла успешно. Доктор пришил вырванные части лица ребенку на место. Операция длилась 5 часов", – пояснил Кудзаев.

Он возмутился тем, что руководство КубГМУ решило уволить Дикарева. Кудзаев отметил, что действия руководства вуза вызвали возмущение у многих коллег Дикарева не только в России, но и за рубежом.

"У нас, врачей, есть профессиональный чат, где мы обсуждаем коллегиально все случаи. И даем друг другу советы. Когда стало известно о ситуации с мальчиком, то мы сразу решили, что лучше всего операцию проведет Алексей Дикарев. Я был знаком с ним заочно. Алексей Дикарев сделал невозможное. Представьте себе: он сшил ткани и сосуды на лице ребенка, которые тоньше чем 0, 5 миллиметра. А нитки тоньше волоса в 4 раза. Сейчас ткани прижились на 75 процентов. Он дышит самостоятельно, [20 апреля] убрали трубку из горла", – отметил Казбек Кудзаев.

Ранее врачи пришивали людям части лица, но такого, чтобы пришить все лицо полностью еще не было и в этом уникальность операции. "Настоящий врач не может не рисковать. Настоящий врач идет на риск, чтобы спасти жизнь человеку, а тот, кто думает, чем это обернется для него, тот не врач и не должен быть в медицине", – подчеркнул профессор.

Кудзаев также рассказал, что случай настолько встревожил и восхитил медицинскую общественность, что врачи приняли решение собрать деньги в помощь родителям мальчика и самому Дикареву. Однако тот он не взял их себе, а отдал бригаде медицинских работников, которые помогали ему ассистировать во время операции.

4-летнему ребенку из Карачаево-Черкесии 20 апреля сняли трубку, вставленную в горло через которую он дышал. Об этом рассказал его отец.

"Наш ребенок уже самостоятельно дышит, кушает, говорит, смеется, его состояние хорошее. Мы безмерно благодарны доктору, который вернул нам нашего ребенка и всем, кто его спасал, но нам еще предстоят встречи с хирургом Алексеем Дикаревым, после его приезда к нам. В ситуации, когда его попросили уволиться за то, что он спас моего ребенка, мы еще будем разбираться", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Алексей Дикарев 5 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию и поэтому более не состоит в трудовых отношениях с Кубанским государственным медуниверситетом (КубГМУ). Переговоров между ним и представителями вуза о дальнейшем сотрудничестве не было, сообщила 19 апреля "Кубань 24" со ссылкой на КубГМУ.

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