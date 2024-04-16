Жительница Кабардино-Балкарии добивается наказания силовика за избиение ее сына

16 апреля 2024, 14:11

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Начальник отдела участковых уполномоченных ударил своего сына, а затем его друга за то, что они прогуляли школу, заявила мать подростка, проживающая в Зольском районе. Она пожаловались на предвзятость коллег полицейского, а прокуратура отменила отказ Следкома в возбуждении уголовного дела, указав на нарушения в материалах.

По словам жительницы Зольского района, она работает в одной из местных школ. В этом учебном заведении учится ее сын, а также сын одного из силовиков. Подростки дружат.

Она рассказала, что ребята прогуляли урок после чего оказались в кабинете директора школы. Туда приехал силовик, отругал своего сына и ударил его. За своего друга вступился сын сотрудницы школы, после чего силовик ударил и его, передала 15 апреля в своем телеграм-канале газета "Юга".

Жительница Зольского района позвонила силовику, но тот стал отрицать, что ударил ее сына. При этом, по ее словам, силовик заявил, что ее сын избалованный и что родителям нужно серьезнее относиться к его воспитанию.

С подростками был третий школьник, он сначала подтвердил, что силовик ударил обоих школьников, об этом есть переписка, но затем заявил, что ничего не видел. Директор школы, в присутствии которой все произошло, заявила, что силовик не бил подростков, но позже сказала, что силовик ударил только своего сына, отметила жительница Зольского района.

Семья подростка обратилась в полицию, была проведена экспертиза, но она никаких результатов не дала, так как следа от удара не осталось. Врачи осмотрел подростка после его жалоб на головокружение и слабость, и отпустили его.

Жительница Зольского района пожаловалась, что после обращения в полицию на нее оказывают давление коллеги силовика, который ударил ее сына. "Ко мне домой приезжала женщина из опеки – разговаривала со мной так, будто я преступница. Пугала, что его поставят на учет", – отметила она.

Мать подростка, с ее слов, сказала сотруднице опеки, что ее сын бывает непослушен, поскольку дети в этом возрасте все себя ведут таким образом, однако он не курит и не употребляет алкоголь. После этого сотрудница опеки, по словам женщины, сообщила следователям, что жительница Зольского района будто бы пожаловалась ей по поводу непослушания сына.

Жительница Зольского района отметила, что не пытается добиться наказания силовика или того, чтобы его уволили, а добивается того, чтобы он признал, что ударил ее сына. "Как ему дальше жить, если в таком возрасте он уже столкнулся с несправедливостью и обвинениями во лжи?" – задалась она вопросом.

В следственном отделе по Зольскому району следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии отказали в возбуждении уголовного дела. Но постановление Следкома отменила районная прокуратура после того, как обнаружила в материалах нарушения, отметило издание.

"Кавказский узел" также писал, что в 2021 году широкий общественный резонанс в Кабардино-Балкарии вызвал распространившийся в соцсети ролик, на кадрах которого двое юношей избили любителя спиртного. 4 мая 2021 года в интернете было опубликовано еще одно видео, на котором юноши попросили простить их.

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