Дольщикам проблемного ЖК "На Магистральной" в Краснодаре выданы ключи от квартир

14 апреля 2024, 04:06

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Собственникам квартир в ЖК "На Магистральной" в Краснодаре, который должны были сдать в 2020 году, выданы ключи. В Краснодаре осталось всего пять проблемных объектов, достроить их планируется в текущем году, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2023 года в Краснодаре за счет средств Федерального фонда развития территорий возобновлено строительство ЖК "На Магистральной", который должны были сдать в декабре 2020 года. Ранее обманутые дольщики проводили пикеты с требованием достроить жилой комплекс. Руководители нескольких строительных компаний, которые участвовали в достройке проблемных объектов в Краснодаре, в том числе ЖК "На Магистральной", заподозрены в махинациях на сумму свыше трех миллионов рублей, сообщили следователи.

Дольщики проблемного ЖК "На Магистральной" в Краснодаре получили ключи от квартир. Дом должны были сдать в 2020 году. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 12 апреля в своем телеграм-канале, что закончить строительство помогли "Федеральный фонд развития территорий, Следственный комитет и прокуратура края". Он также поблагодарил дольщиков "за их терпение и понимание".

В общем сложности собственниками квартир в комплексе стали 600 человек.

Кондратьев также сообщил, что с 2015 года в Краснодарском крае достроено 585 домов, восстановлены права более 67 тысяч дольщиков. По его словам, осталось всего пять проблемных объектов. Глава Кубани выразил уверенность, что в этом году все они будут достроены и "понятие "обманутый дольщик" навсегда останется в прошлом".

В статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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