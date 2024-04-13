Суд счел законным недопуск адвоката к арестованному в Ставрополе

13 апреля 2024, 15:51

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Сотрудники изолятора в Ставрополе правомерно не пустили к арестованному адвоката Вячеслава Савина, привлеченного к его делу, постановил суд. Адвокат заявил о намерении обжаловать это решение.

Суд в Ставрополе признал законными действия сотрудников городского СИЗО-1, не допустивших адвоката Вячеслава Савина к подзащитному. Судья заявил, что арестованный отказался от любых защитников, кроме адвоката, названного в письме следователя ФСБ, рассказал Вячеслав Савин изданию Sota*.

По его словам, в конце февраля 2024 года он заключил соглашение на защиту человека, обвиняемого по террористической статье, с его знакомыми. Савин приехал в изолятор, чтобы встретиться с потенциальным подзащитным и убедиться, что тот не против его вступления в дело, но его не пустили

"Я пришёл в СИЗО, сдал требование, его стали проверять – как обычно, минут 5–7 это занимает, – потом мне отдали требование и сказали: “Вы не зайдёте”. Сказали: есть письмо следователя, согласно которому вы не являетесь защитником этого человека и, соответственно, вам к нему запрещено. Я им объяснял, что не может быть такого письма, это абсурд следователя, он не знает, кто я и что я приду", - привело издание слова адвоката.

При этом, по его словам, сотрудники СИЗО не показали ему бумагу от следователя и отказались назвать его имя. Савин направил жалобы в прокуратуру и УФСИН, а также обратился в адвокатскую палату Ставропольского края, которая его поддержала.

2 апреля представители СИЗО принесли на заседание суда письмо следователя ФСБ, в котором говорилось о «необходимости в принятии мер по недопущению к следственно-арестованному адвокатов и иных лиц, не допущенных к участию в деле».

Савин заявил, что такое письмо не имеет юридической силы, так как при заключении соглашения на защиту в интересах третьего лица адвокат обязан посетить его и получить согласие на вступление в дело. Следователь не может решать, какой адвокат будет работать по делу – а, значит, не имеет права запрещать каким-либо защитникам посещать обвиняемого в СИЗО, указал Вячеслав Савин.

Он добавил, что намерен обжаловать постановление суда. «Мы точно пойдём в апелляцию, и если мы не уговорим вышестоящий суд отменить решение, то пойдём дальше в кассацию», – приводятся его слова в публикации.

Коллеги адвоката указали на нарушение в действиях силовиков

11 марта Комиссия по защите профессиональных прав Адвокатской палаты Ставропольского края вынесла заключение о нарушении профессиональных прав адвоката Вячеслава Савина, которому отказали в свидании с подзащитным в СИЗО, сообщила 13 марта "Адвокатская газета".

"Комиссия проверила и установила наличие у Вячеслава Савина необходимых полномочий для свидания с подзащитным, в частности, наличие ордера и удостоверения. Она отметила, что в соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона об адвокатуре вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни было образом запрещаются", - говорится в публикации.

Следователь и сотрудники СИЗО "то ли в силу незнания закона, то ли сознательно игнорируя его", не учли, что с апреля 2017 года действует норма, предусматривающая предоставление адвокату свидания с обвиняемым по предъявлении удостоверения и ордера при необходимости получения согласия обвиняемого на участие адвоката в уголовном деле, прокомментировал ситуацию с Вячеславом Савиным председатель Комиссии по защите профессиональных прав АП СК Нвер Гаспарян.

"В любом случае Вячеслав Савин и Комиссия по защите прав адвокатской палаты СК при помощи суда постараются растолковать нашим обремененным властными полномочиями коллегам, что они поступили плохо", – приводятся в публикации его слова.

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