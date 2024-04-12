Житель Дагестана осужден по делу о продаже взрывчатки

12 апреля 2024, 09:31

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Суд приговорил жителя Дагестана к 8,5 года колонии, признав его виновным в продаже взрывчатых веществ.

Суд в Кисловодске приговорил жителя Дагестана Магомеда Гасанова к 8,5 года колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, мужчина "осуществлял поставки средств поражения на территорию Ставропольского края", продав 60 зарядов аммонита общим весом 12,5 кг и 60 электродетонаторов сотруднику полиции, выступившему в роли покупателя.

"В отношении Гасанова было возбуждено три уголовных дела по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - цитирует сообщение ведомства ТАСС,

Часть 2 статьи 222.1 УК РФ предусматривает от восьми до 11 лет лишения свободы со штрафом в размере от ста тысяч до 200 тысяч рублей.

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