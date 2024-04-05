Следствие обнаружило масштабные хищения в больнице Чегема

05 апреля 2024, 04:54

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Бухгалтеры Чегемской районной больницы заподозрены в хищении 16 млн рублей путем служебного подлога, махинации продолжались в течение нескольких лет, заявили следователи.

"Кавказский узел" писал, что в январе 2023 года жители Кабардино-Балкарии пожаловались на условия в больнице Чегема, обнародовав в соцсети видео из учреждения. Чиновники регулярно отчитываются о ремонте больниц, но условия там остаются неудовлетворительными, заявили пользователи сети.

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили против бухгалтера Чегемской районной больницы уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. До этого аналогичное уголовное дело было возбуждено против главного бухгалтера той же больницы.

По информации следователей с января 2019 года по июль 2023 года бухгалтер медучреждения вносила ложные сведения в платежные документы, касающиеся зарплат, завышая размер собственной зарплаты. Таким образом она похитила около 10 млн рублей, говорится в сообщении, опубликованном 4 апреля в официальном Telegram-канале республиканского управления СКР.

В ведомстве отметили, что коллега подозреваемой, главный бухгалтер той же больницы, ранее стала подозреваемой по аналогичному уголовному делу. Ей вменяется хищение 6 млн рублей из бюджета учреждения.

Какая мера пресечения избрана обеим подозреваемым и отстранены ли они от работы, в публикации не уточняется. В сообщении указано, что следователи устанавливают иные факты хищений, которые могли иметь место в Чегемской больнице.

Статья о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) предусматривает до десяти лет лишения свободы, статья о служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК) - до двух лет.

Комментариями подозреваемых или представителей руководства Чегемской районной больницы в связи с уголовными делами о хищениях "Кавказский узел" пока не располагает.

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