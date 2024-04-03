03 апреля 2024, 08:27

Ограничения введены на железной дороге в Сочи после схода оползня

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Движение поездов на участке Дагомыс - Сочи организовано по одному пути после того, как на второй железнодорожный путь сошел оползень, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

Инцидент произошел в 22.59 мск 2 апреля на железнодорожном участке Дагомыс – Сочи. "Вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 куб. метров грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети", - сообщила сегодня на своем сайте Северо-Кавказская железная дорога.

В связи со сходом оползня движение поездов на этом участке организовано по одному пути в обе стороны. "Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов. Железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети", - говорится в публикации.

По данным администрации Сочи, на месте развернут оперативный штаб, в ликвидации последствий схода оползня участвуют 50 специалистов сочинской дистанции пути ОАО "РЖД" и шесть единиц спецтехники. Железнодорожное сообщение не прерывалось, сообщает ТАСС.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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