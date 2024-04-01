Юристы назвали весенний призыв ползучей мобилизацией

01 апреля 2024, 22:46

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Введение электронных повесток и связанные с ними ограничения прав стали главными особенностями нового призыва, однако призывников на Северном Кавказе пока коснется лишь увеличения верхнего порога призывного возраста, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля 2023 года Госдума приняла закон о цифровизации воинского учета, который изменяет систему вручения повесток и вводит меры обеспечения явки, в том числе запрет на выезд из страны. Закон предусматривает дублирование бумажных повесток в электронной форме. Они будут рассылаться через портал Госуслуг, при этом повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете на "Госуслугах". Глава комитета Госдумы по обороне и один из соавторов закона Андрей Картаполов сообщил, что система цифровизации в полной мере заработает к осеннему призыву. Президент России 14 апреля 2023 года подписал закон об электронных повестках для военнообязанных.

Закон об электронных повестках создает сложности в том числе и для выехавших за рубеж россиян, указали правозащитники. Новой волны массово покидающих Россию после нововведения не зафиксировано. Так, 13 апреля2023 года на границе России с Грузией не наблюдалось пробок из автомобилей, в отличие от сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация.

Нынешний призыв отличается рядом нововведений, отмечает военный юрист Артем Мугунянц. "Первое. В Москве создан единый пункт призыва и сейчас всех призывников взывают туда. Сделано это для того, чтобы ввести различные ограничения. Например, привлечь их к ответственности, если они отклоняются от службы, или ввести против них ограничения на выезд заграницу, создание ИП, получение кредитов и так далее. То есть все эти решения будут приниматься в этом едином центре. Кроме этого этот призыв можно назвать "ползучей мобилизацией", поскольку всех будут уговаривать подписать контракты для того, чтобы не объявлять всеобщую мобилизацию, но при этом иметь определенное количество людей, которых можно отправить на фронт", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, нововведения касаются пока только Москвы, но в будущем эта система может стать единой для всех регионов, в том числе для СКФО. "Сейчас система тестируется на Москве, а потом она будет единая для всех регионов. Они хотят сделать так, чтобы все получали электронные повестки. И как только электронная повестка будет выслана, это будет означать, что призывник получил повестку и его ждет наказание за отклонение. Например, только неявка по этой повестке приведет к штрафу в 30 тысяч рублей. Поэтому всем сейчас советуют удалять аккаунты на сайте Mos.ru. В этом случае им придется отправлять повестки по почте, заказным письмом, что подразумевает подпись получателя. Но все это будет также в регионах СКФО после Москвы", - отметил он.

По его сведениям, квоты на призыв в регионах Северного Кавказа остались прежними. "Новостей об изменении квоты для регионов СКФО пока нет. Все как прежде. Все остальное для этих регионов по-старому. Но понятно, что после Москвы все остальные регионы начнут действовать по типу Москвы", - указал Мугунянц.

Президент России подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Весенний призыв на срочную службу в вооруженные силы начинается 1 апреля и продлится до 15 июля, всего в войска планируется набрать 150 тысяч человек. Это чуть больше, чем в прошлом году (147 тыс.).Это будет первая призывная кампания с новыми возрастными параметрами призыва: верхний порог увеличен до 30 лет, сообщило сегодня РБК.

Пресс-атташе проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев также отмечает, что этот призыв отличается от предыдущих достаточно сильно.

"В первую очередь тем, что в Москве появился единый призывной пункт, и москвичи стали получать повестки на сайте mos.ru. Это означает, что поправки об электронных повестках начали работать. Во-вторых, появился единый реестр военнообязанных. То есть это призыв показательный, демонстративный. Это своего рода альфа-версия того, как будет выглядеть призыв в будущем по всей России. И этот призыв является ползучей мобилизацией", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, жители Северного Кавказа могут выдохнуть, но ненадолго. "В этом году планируется призвать 150 тысяч человек. И это означает, что призывать планируется всех, кого только можно призвать. Это означает, что все квоты на республики Северного Кавказа не только сохранятся, но и могут быть увеличены. Но очевидно, что сейчас ставки делаются на большие города - Москва, Санкт-Петербург, и на время жители Северного Кавказа могут выдохнуть. Но ненадолго. Очень скоро у них будет запущена та же <система>, просто она будет хуже, грубее и злее. А так пока нет каких-то характерных особенностей призыва для республик Северного Кавказа. Все пока как прежде", - отметил он.

Правозащитница, координатор "Движения сознательных отказчиков от военной службы"* Елена Попова надеется, что запущенная в Москве система призыва заглохнет и не дойдет до Северного Кавказа.

"Это достаточно дорогая история. Это, как они сами говорят, первый эксперимент. Я надеюсь, что это так и заглохнет, не пойдет дальше и не дойдет до Северного Кавказа. Что касается квот, то какие раньше были квоты, но про изменения ничего не слышала», - сказала она «Кавказскому узлу".

Она напомнила, что призывной возраст уже продлен до 30 лет. "Граждане, которым 27 исполнилось после Нового года, не успели уйти в запас и теперь являются призывниками. Это одна из важных особенностей этого призыва. И это касается всех субъектов, включая Северный Кавказ", - объяснила Попова.

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