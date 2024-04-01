Глава департамента архитектуры Сочи приговорен к сроку в колонии

01 апреля 2024, 12:34

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Суд приговорил бывшего руководителя департамента архитектуры Сочи Сергея Добромыслова к шести годам колонии, признав его виновным по делу о мошенничестве. Версия о получении чиновником крупной взятки не подтвердилась, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года было передано в суд дело бывшего директора департамента архитектуры Сочи Сергея Добромыслова, обвиненного в получении от предпринимателя более 23 миллионов рублей, и его знакомого, обвиненного в мошенничестве.

Сергей Добромыслов был задержан в апреле 2021 года по подозрению в получении взятки от руководителя стройфирмы, после чего отправлен в отставку. По версии следствия, руководитель стройфирмы планировал построить апартаментный комплекс в Адлерском районе, и знакомый чиновника предложил предпринимателю передать Добромыслову 75 миллионов рублей, чтобы ускорить оформление разрешения на строительство. Тот передал посреднику часть суммы в 3,75 миллиона рублей, после чего обратился в правоохранительные органы. При передаче второй части взятки в 20 миллионов рублей чиновник и его знакомый были задержаны. Знакомый Добромыслова был обвинен в мошенничестве, поскольку, как считают следователи, он вводил обратившихся к нему людей в заблуждение и предлагал заплатить ему за помощь в решении вопросов с приобретением недвижимости.

Центральный райсуд Сочи приговорил Сергея Добромыслова к шести годам колонии общего режима и на три года лишил его права занимать должности в органах власти, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Добромыслов признан виновным в покушении на мошенничество и в пособничестве мошенничеству, при этом доводы о виновности Добромыслова в получении взятки не подтвердились, говорится в публикации.

Знакомый Добромыслова, Алекс Ломакин, признан виновным в мошенничестве и приговорен к восьми годам колонии. "Ломакин обвинялся в том, что под предлогом содействия в покупке квартир от застройщика и в оформлении земельных участков получил от граждан 20 000 000 рублей, однако свои обещания не выполнил. […] В силу того, что Добромыслов не мог осуществить обещанное ввиду отсутствия у него необходимых полномочий и невозможности использовать свое служебное положение в данном вопросе, суд пришел к выводу о том, что его действия и действия Ломакина следует квалифицировать как мошенничество", - сообщила объединенная пресс-служба судов.

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