31 марта 2024, 04:06

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за плохой погоды в Грузии введен запрет на движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта из-за ухудшения погоды был введен запрет на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге. 26 марта проезд был разрешен для автобусов и легковых автомобилей, но для большегрузов трасса осталась закрытой. Запрет был снят вечером 26 марта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

С 02.22 мск сегодняшнего дня введены ограничения на проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге. Движение запрещено на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс в связи с плохими погодными условиями в Грузии и рекомендациями пограничной полиции Грузии, сообщает МЧС по Северной Осетии.

По данным на 04.00 мск в электронной очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" зарегистрировано 3699 большегрузов, указано на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ясная погода при температуре воздуха +9 градусов, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. В ночь на 1 апреля ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +3 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию", "Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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