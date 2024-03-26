Аналитики сочли абсурдом идею Ахмата Кадырова о чеченской цензуре в соцсетях

26 марта 2024, 00:03

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Чиновники не могут определять нормы поведения в чеченском обществе, так как они формируются самим обществом, а поиск пользователей соцсетей, действия и высказывания которых противоречат менталитету чеченцев, приведут к массовым репрессиями с принудительными извинениями, уверены аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. 17 февраля стало известно, что Ахмат Кадыров назначен министром по делам молодежи Чечни. Сотрудникам министерства по делам молодежи Чечни распоряжением сына главы республики поручено искать пользователей соцсетей, чьи действия противоречат культуре и менталитету чеченцев, чтобы проводить с ними воспитательную работу.

Закон о госслужбе предусматривает необходимость высшего образования для кандидата на должность министра, устранить несоответствие может прокуратура по собственной инициативе или по обращению граждан, отметили юристы, комментируя назначение Ахмата Кадырова на должность министра. Работу за сына Кадырова будут делать заместители и помощники, а в сегодняшних чеченских реалиях было бы удивительно, если бы он не получил высокий пост, подчеркнул кавказовед Руслан Кутаев.

Когда такой человек как Ахмат Кадыров занимает должность министра по делам молодежи - это само по себе обесценивает и эту должность, и всю систему власти, заявила председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Невозможно королю назначить кого-то честным малым!" - процитировала она стихотворение Роберта Бёрнса.

Она не видит оснований доверять надзор за соблюдением традиций чиновникам. "Насколько я знаю чеченские традиции, замечания о поведении может делать ограниченный круг людей. Принято уважать друг друга и люди со стороны замечания не могут делать. А чиновники начнут придирки к тем или иным словам, будут интерпретировать сказанное. Будет иметь место вмешательство в частную жизнь и в частную переписку", - сказала Ганнушкина* корреспонденту "Кавказского узла".

По её мнению, репрессивные действия могут быть предприняты против тех, кто в понимании чиновников не соответствует культуре и менталитету чеченцев. "Вполне возможно, это будет тенденциозно направлено против тех людей, кто чем-то не угоден. Скорее всего, на них выборочно обратят внимание. Ведь проверить всё невозможно, что говорят и делают другие люди. Таим образом, этот контроль станет очередным способом борьбы даже не с инакомыслящими, а просто с неугодными", - пояснила Ганнушкина*.

Она считает, что поиск нарушителей чеченских традиций в соцсетях выльется в "шоу" с извинениями, которые постоянно происходят в Чечне. "И эти шоу точно не в чеченской традиции. То, чего точно нет в чеченской традиции, так это публичного унижения людей. Что появилось в последние годы. Чеченской традиции свойственно уважение человеческого достоинства. В этом я убедилась, многие годы имея дело с чеченцами", - подытожила Ганнушкина*.

Практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". В самой Чечне жители регулярно публично извиняются за различные проступки и критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Нормы поведения в чеченском обществе определены самим чеченским обществом и не могут определяться чиновниками, подчеркнул президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Когда нарушаются какие-то нормы, само общество осуждает нарушителей. Общество может одобрить меры против нарушителей. Но порой то, что у властей Чечни называется "нормы поведения", не соответствует этикету чеченцев. Здесь возникает конфликт. И в этом случае действия чиновников будут вызывать порицание в самом обществе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У пользователей могут возникнуть проблемы из-за деятельности чиновников, уверен он. "Могут быть большие проблемы у тех, кто попадет в поле зрения. Людей могут преследовать вплоть до того, что запишут в список тех, кого отправляют на <военную операцию на Украине>", - добавил Кутаев.

Чиновники будут руководствоваться только собственным представлением о "нормах чеченской культуры и менталитета", подчеркнул старший научный сотрудник Центра изучения региональных проблем МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"И вообще как они понимают термин "менталитет"? Никто не знает, что означает, хоть и используют. Нет учебников или справочников по чеченской культуре и менталитету, где бы говорилось: вот это соответствует. А вот это не соответствует. Поэтому это поле для широкой интерпретации. Другое дело, если бы речь шла о соответствии российским законам. Они чётко обозначены. А вот критерия проверки на соответствия менталитету нет", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Об особенностях новых социальных сетей, в которых Ахмат Кадыров решил искать нарушителей чеченских традиций, корреспонденту "Кавказского узла" рассказал директор SMM-агентства, автор книги "TikTok без танцев" Ренат Янбеков. "Bigo Live — это один из многочисленных приложений-клонов, которые пытаются повторить успех TikTok, но делают ставку не на авторские видео высокого качества, а на живые трансляции. Bigo Live не уникальны, у них десятки конкурентов, предлагающих аналогичные функции: Dimo, Coco, Tango, Nuum, ChatU Live", — сообщил он.

Вместе с тем, по его мнению, Bigo Live становится заметным игроком, про платформу говорят, и она на слуху, поэтому шансы получить большой приток пользователей у сервиса есть, в отличие от менее удачливых клонов. "О статистике аудитории в Bigo Live пока известно мало. В сети есть информация о 400 миллионах пользователей. Цифра впечатляет, но настораживает деталь о том, что это пользователи из 150 разных стран. Сколько из них приходится на Россию, на данный момент неизвестно. По этой причине я не делал бы на платформу большую ставку. Еще один важный нюанс, который следует иметь в виду: подобные платформы прежде всего популярны в странах Азии. Это, прежде всего, Китай, Корея и Сингапур (откуда родом Bigo Live). Причина проста: в Азии стриминг приносит большие деньги. Широкий резонанс имел случай, когда бьюти-блогер Ли Цзяци продал на прямом эфире помаду на 1,7 миллиарда долларов. После этого и других подобных кейсов стриминг-приложения пытались масштабировать этот кейс на Европу, Россию и Америку, но потерпели неудачу. Оказалось, что чем дальше на Запад, тем менее охотно пользователи платят за товары в эфире", - пояснил Янбеков.

По его словам, ближайшим конкурентом Bigo Live на ниве коротких видео и прямых эфиров в России в ближайшие годы будет оставаться Likee. "Особенность Likee в том, что это по-настоящему молодежная платформа. По разным открытым данным, в Likee около 12 млн активных русскоязычных пользователей, но даже поверхностное исследование популярного контента в этой соцсети наглядно показывает, что основное ядро пользователей в ней возрастом до 18 лет. В остальном платформа прекрасно себя чувствует в России, не намерена уходить, не имеет проблем с властями и не находится под угрозой блокировки. Учитывая все вышеизложенное, отечественным авторам и владельцам бизнеса лучше всерьез заняться Likee, если их аудитория преимущественно молодежная, а Bigo Live попробовать просто из любопытства, но не рассчитывать в этой соцсети на высокие результаты", - резюмировал Янбеков.

"Кавказский узел" также писал, что инициатива Ахмата Кадырова по поиску нарушителей чеченских традиций в соцсетях, не первая подобная идея чеченских властей. В Чечне будет пресекаться отклонение от норм чеченских традиций в социальных сетях после просьб об этом со стороны местных жителей, заявил в августе 2023 года советник-помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров.

20 октября 2021 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов подверг резкой критике жителей республики, которые проводят прямые эфиры в соцсетях. Даудов назвал допустимым лишь обсуждения "серьезных тем" и призвал родных и представителей местных властей "заняться" пользователями сервисов TikTok и "Биго Live", ведущими пустые разговоры. После критики Даудова в Instagram** появился паблик с угрозами конкретным пользователям этих сервисов.

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