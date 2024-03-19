Чечня задала тренд демонстративной поддержки Путина для региональных элит

19 марта 2024, 22:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Демонстрация максимальной поддержки действующей власти, свойственная регионам Северного Кавказа и особенно Чечне, где власти отчитались о почти 99% голосов за Путина, теперь стала нормой во многих регионах России. Выборы дают местным элитам шанс показать свою преданность Кремлю, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в республиках Северного Кавказа больше всего голосов Владимир Путин набрал в Чечне – 98,99%, а меньше всего в Северной Осетии – 89,01%, сообщила Центральная избирательная комиссия. На участках практически не было независимого наблюдения, однако поступили более 160 сообщений о нарушениях на юге России, отметили представители движения "Голос"*. Они усомнились как в итоговых цифрах кандидатов, так и в данных о явке.

На этих выборах случилась своеобразная чеченизация, считает член совета движения "Голос"* Давид Канкия. "Сложно в этой ситуации говорить о каких-то аномалиях, потому что все эти выборы – одна сплошная аномалия. Мы между собой обсуждали и пришли к выводу, что у нас произошла чеченизация всех выборов. Разница в результатах Чечни и Москвы, например, не такая большая. Если раньше мы говорили о про электоральные султанаты и регионы, где честно считают, то сейчас это все уходит в прошлое. Чечня показала то, что должна была показать. Там бюллетени никто не считал, подсчеты не делал, наблюдателей не было. Эти результаты не имеют никакого отношения к реальности. Но вот Кадыров нарисовал столько, сколько захотел", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, не исключено, что в будущем избирательные комиссии не постесняются представлять результаты, максимально приближенные к 100%. "Мы видим, что эта тенденция расползается по всей стране, а не только по регионам СКФО. Мы анализировали, как комиссии отчитывались по явке по часам, и результаты Кабардино-Балкарии были показательными. У них все участки показывают одинаковую явку на протяжении всех трех дней, то есть люди одинаково приходят в 15:00, потом в 17:00 и так далее. Каждый день одни и те же цифры. С точки зрения наблюдателя я не вижу особой разницы в фальсификации 80%, 90% или 95%", - отметил он.

Как следует из собранных в графическом виде движением "Голос"* официальных данных об отчетах участковых избирательных комиссий о явке, наиболее четко тенденция одинаковой явки прослеживается в Кабардино-Балкарии, похожее явления зафиксировано в Карачаево-Черкесии, в остальных регионах Северного Кавказа на ряде участков также наблюдались одинаковые данные о явке. При этом, например, в Краснодарском крае не прослеживается одинаковых отчетов о числе проголосовавших.

Региональные власти на выборах выслуживаются перед Кремлем и на Северном Кавказе эта тенденция особенно сильна, указал он. "В нормальных условиях выборы служат для того, чтобы выяснять, как люди относятся к политикам. Политики стараются заслужить доверие граждан. В нашей перевернутой системе общество выслуживается перед президентом, региональные власти показывают насколько они преданы президенту и какие цифры готовы рисовать ради него. У нас выборы проходят для того, что Владимиру Путину было приятно. А как делать приятно, лучше всех знают на Северном Кавказе", - подчеркнул он.

Политолог Сергей Жаворонков также не считает результаты выборов в Чечне аномальными. "Мне кажется, что Чечня относится к числу тех регионов, где результаты выборов не имеют никакого отношения к реальности. Они просто нарисованы, без учета мнения голосующих, без подсчета голосов. Кстати, в 2018 году самые высокие результаты были к Кабардино-Балкарии. Тогда в Чечню высадилась большая группа наблюдателей, и они не смогли вырваться вперед. А на нынешних выборах было невозможно наблюдать за выборами в Чечне, и они нарисовали почти 99%. Это давно стало нормой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кабардино-Балкария на выборах президента России в 2018 году показала наибольшую в стране поддержку Путина, за него в республике проголосовали 93,38% избирателей, рапортовал глава регионального избиркома. Чечня утратила традиционное лидерство по числу голосов за Путина и оказалась на втором месте: по данным избиркома Чечни, Владимир Путин набрал в республике 91,44% голосов.

По мнению Жаворонкова, словам, в будущем возможны результаты близкие к 100% голосов. "Это не исключено. Если все так пойдет, то в некоторых регионах может быть стопроцентная поддержка Путина. В 2008 году в ряде районов Медведеву рисовали 100%, но это вызвало большой скандал и в итоге спустили директиву, что не надо 100%, надо чуть поменьше. Интересно, что на втором месте после Чечни не северокавказские республики, а Кемеровская область с 95.72%. Конкуренция за самый высокий результат не только в регионах СКФО, но и по всей России", - отметил он.

Жаворонков также добавил, что выборы – возможность для местных элит показать свою лояльность и преданность Путину. "Это для них большая возможность. Но элиты, повторюсь, так поступают не только на Северном Кавказе. Они соревнуются, кто больше предан. Эта такая общая тенденция. Надо показывать высокие результаты, чтобы не было сомнений о поддержке Путина и преданности президенту", - подчеркнул он.

98,99% голосов за Путина в Чечне – это не аномальный результат, полагает политический аналитик, член правления организации "Союза журналистов России" Ростовской области Бронислав Берковский.

"Если бы такой результат был в другом регионе, тогда можно было бы говорить о том, что это нечто удивительное. Поскольку речь идет про Чечню, то это нельзя назвать аномальным результатом. Это нормальный результат, ожидаемый", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, элиты северокавказских республик стараются показать свою преданность Путину высокими процентами на выборах. "И в этом нет ничего удивительного. Там принято, что надо голосовать за аксакала. И чем больше голосов за него, тем больше проявление уважения и поддержки. Поэтому в регионах Северного Кавказа традиционно высокий результат поддержки Путина на выборах. Элиты всегда хотят показать свою лояльность", - указал он.

"Кавказский узел" обращает внимание, что сообщения на "Карте нарушений", которую ведет движение "Голос"* о возможных нарушениях в ходе голосования публикуются без предварительной проверки и в версии пользователей. По данным проекта, после первичной премодерации сообщения о нарушениях транслируются на сайте сервиса, а полученная информация передается в избирательные комиссии и в правоохранительные органы. "Кавказский узел" также не проводит предварительной проверки, считает сообщения нуждающимися в подтверждении и не расценивает информацию от пользователей как сообщение о факте нарушений.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.