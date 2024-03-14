Бастрыкин отреагировал на жалобы дольщиков из Нальчика

14 марта 2024, 16:23

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Глава Следкома России поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав дольщиков в Нальчике.

Обращение дольщиков, которые пожаловались на действия застройщика, ООО НСК "Сатурн", поступило в приемную главы Следкома России Александра Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте", сообщила сегодня пресс-служба ведомства. "Более трех лет назад мужчина получил от граждан, в числе которых многодетные семьи и одинокие матери, денежные средства, оформив их договорами займа. Однако строительные работы до настоящего времени не завершены, объект в эксплуатацию не введен. Отмечается, что застройщик незаконно реализует уже оформленные на граждан квартиры другим покупателям", - указано в сообщении в Telegram-канале Информационного центра Следкома России.

Бастрыкин поручил управлению Следкома по Кабардино-Балкарии возбудить уголовное дело и потребовал регулярного отчета о его ходе.



Ранее, 22 января, в YouTube-канале "Обманутые дольщики ООО НСК "Сатурн" КБР город Нальчик" было опубликовано обращение дольщиков. Жители рассказали, что дом должен был быть введен в эксплуатацию не позднее конца 2023 года, однако до сих пор возведена только "коробка".

"Писали в прокуратуру, писали в Следственный комитет, но все как было - до сих пор <вопрос> на месте так и стоит", - говорят на видео жильцы, которые стоят на фоне недостроенного здания. "Если глава республики не может этот вопрос решить, уже и не знаем, куда обращаться", - сказал один из мужчин на видео.

"Кавказский узел" также писал, что адвокат дольщиков ЖК "Премьера-1", "Премьера-2" и "Зеленый город" в Нальчике, застройщик которых подозревается в мошенничестве, обвинил власти в безразличии к судьбам дольщиков.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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