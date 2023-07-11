Кадр видеообращения адвоката и дольщиков www.youtube.com/watch?v=2tWBNtgCJwQ

11 июля 2023, 00:28

Адвокат дольщиков из Нальчика заявил о безразличии властей к их проблемам

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Застройщик более двух лет собирал деньги дольщиков в Нальчике, нарушая закон о долевом участии, однако контролирующие органы не вмешались в ситуацию. 88-квартирный дом находится на стадии котлована, застройщик под следствием, а власти не приняли мер для защиты прав людей, заявил адвокат дольщиков Анас Эльмурзаев.

Как писал "Кавказский узел", дольщики жилищных комплексов "Премьера-1", "Премьера-2" и "Зеленый город" в Нальчике, застройщик которых подозревается в мошенничестве, рассказали, как влезли в долги, чтобы купить квартиры, но так и не дождались их. Около 200 человек должны были получить квартиры еще в 2020 году, но дома так и не были построены.

5 января стало известно о задержании в Нальчике застройщика трех жилищных комплексов "Премьера-1", "Премьера-2" и "Зеленый город". Он подозревается в мошенничестве с деньгами дольщиков.

Адвокат московской палаты адвокатов  Анас Эльмурзаев  рассказал, что представляет интересы 100 человек, которые в 2020-2022 годах заключили договора с застройщиком. По его словам, застройщик вместо договоров долевого участия заключал договора купли продажи "подменяя тем самым нормы закона о долевом строительстве". Он отметил, что несмотря на то, что это продолжалось более двух лет, строительство 88-квартирного дома не велось и он так и находится на стадии котлована, а чиновники на это не реагировали, следует из видео, опубликованного в YouTube-канале "Сделано в КБР".

Адвокат обвинил чиновников в бездействии. "Такое ощущение, будто все эти люди находятся в пустыне. Человека, который вырыл котлован продолжал годами у доверчивых жителей изымать миллионы денег, ни прокуратура, ни МВД, ни Следственный комитет, ни ФСБ, ни, самое главное, администрация города, правительство республики - никто не поинтересовался, никто не принял мер", - сказал он.

Он отметил, что в отношении застройщика по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело, однако от этого "гражданам не легче". "Эти граждане хотят получить свое жилье. С конца 2022 года написаны сотни жалоб. В генеральную прокуратуру, в администрацию президента", - заявил он, отметив, что большинство этих жалоб возвращаются на местный уровень.

Эльмурзаев сообщил, что большинство жителей согласны на доплату, чтобы добиться строительства дома. Однако по его словам, это ничего не решит, если не будет реального внимания со стороны властей. "Эта ситуация раз в квартал должна обсуждаться раз в квартал в рабочей группе в органах прокуратуры, ежемесячно - у главы республики, ежемесячно в администрации города", - заявил он. 

Одна из дольщиц рассказала, что восемь месяцев назад состоялась встреча, на которой было дольщики и власти пришли к совместному видению решения проблемы, однако с той поры ничего так и не сдвинулось с мест.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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Примечание:

"Жителей Тырныауза возмутило строительство торговых точек в городском сквере", "Чиновники выделили многодетной матери из Нальчика непригодный для строительства участок", "Два жителя Кабардино-Балкарии обвинены в обмане дольщиков".

Автор: "Кавказский узел"

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