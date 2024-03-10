10 марта 2024, 22:53

Андрея Вязова возмутили проволочки с рассмотрением его жалобы на арест в Краснодаре

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Рассмотрение апелляцию Андрея Вязова на решение суда, согласно которому он был арестован на акции памяти Навального, назначено на 1 апреля. Спустя полтора месяца после ареста и месяц после отбытия наказания рассматривать подобные жалобы - бессмысленно, заявил активист.

Как сообщал "Кавказский узел", cуд в Краснодаре арестовал на 14 суток активиста Андрея Вязова, признав использование в ходе пикета наклейки на автомобиль времен президентской кампании Навального* демонстрацией символики запрещенной организации. Защита обжаловала его арест.

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило 16 февраля, что осужденный Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. Условия в колонии привели к смерти Навального, отметила часть пользователей соцсетей на юге России, некоторые усомнились в том, что причины смерти были естественными. Комментаторы выразили соболезнования семье политика. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером 16 февраля активисты почтили память Алексея Навального. В Краснодаре активисты возложили цветы в память о Навальном* к мемориалу жертвам фашизма. Люди в штатском фотографировали всех, кто пришел к мемориалу.

10 марта Андрей Вязов получил уведомление из суда, что его апелляция назначена к рассмотрению на 1 апреля, рассказал сам активист "Кавказскому узлу".  Жалоба на решение Первомайского суда Краснодара об аресте 42-летнего кадастрового инженера Андрея Вязова была подана в краевой суд 21 февраля.

«Когда меня задержали, я был, конечно, удивлен. Я никогда не задерживался полицией и находился в такой ситуации впервые. У меня отобрали телефон, продержали ночь в полиции в ужасных условиях. Затем был суд. Я был один. Адвоката не у меня не было. Меня стали запугивать, что если я не признаю вину, то мне назначат полный срок, а если признаю, то меня отпустят домой. Дома у меня престарелая больная бабушка, мама пенсионерка, они обе у меня на иждивении. Естественно, я беспокоился о них. На суде я вину не признавал, а сказал, что признаю, что был в парке и что разворачивал наклейку. Я этого и не отрицал в полиции. Но судья вписал в текст решения, что якобы я считаю себя виновным и вину признаю. Но как я могу признать вину, если я ничего не нарушил и ничего не совершил, и по этой причине мной подана апелляционная жалоба на это решение суда», - рассказал Андрей Вязов.

Он также пожаловался на условия в спецприемнике. «Голые стены, две двухрярусные железные кровати с грязными вонючими матрасами, без белья, старые и грязные одеяла. Полуподвальное сырое, маленькое помещение, с крошечным окошком. Тут же туалет -дырка в полу с одной перегородкой без двери. Накурено. И так 2 недели, без прогулок. У меня по лицу и телу пошли какие-то то пятна. Потом мне сказали, что это на нервной почве», - рассказал Вязов.

«Адвокат был нанят уже в процессе моего нахождения в спецприемнике. 21 февраля он подал апелляцию на решение суда, а после встречи со мной  - на содержание - прокурору. По поводу жалобы прокурору мне адвокат еще ничего не сообщал, он занимается этим вопросом и ответ должен прийти ему. Что касается апелляции, то сегодня мне сообщили о том, что моя жалоба назначена к рассмотрению на 1 апреля», - рассказал активист, добавив, что «суд даже дату выбрал веселую», говорящую, каким будет рассмотрение его дела.

Андрей Вязов считает, что рассматривать апелляцию через полтора месяца отбытия наказания - абсурдно. «Я не юрист, но логически напрашивается вопрос: почему жалобу на заключение под стражу суды рассматривают после того, как человек отбыл срок. Какой смысл в том, что даже если суд и отметит решение суда первой инстанции?» - задается вопросом активист.

Суд допускает нарушения закона и прав апеллянта, не назначая их в течение суток согласно п. 3 статьи 30.5. КоАП РФ «Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении», считает юрист Михаила Беньяш*. «Жалоба на постановление об административном аресте либо административном выдворении подлежит рассмотрению в течение суток с момента подачи жалобы, если лицо, привлеченное к административной ответственности, отбывает административный арест», - процитировал юрист статью КоАП РФ.

Он отметил, что такие срывы сроков рассмотрения жалоб происходят постоянно. «В моей адвокатской практике только один раз и один судья назначил рассмотрение апелляции по закону, но это было в 2012 году и больше не повторялось никогда», - говорит Михаил Беньяш.

Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены высказывания оппозиционера по проблемам, связанным с Кавказом.

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Примечание:

"Силовики помешали жителям и гостям Сочи возложить цветы в память о Навальном*", "Акция в поддержку Навального* прошла в Краснодаре", "Активист задержан в Сочи за пикет в поддержку Навального*".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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