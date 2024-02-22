Защита обжаловала арест краснодарского активиста Вязова

22 февраля 2024, 04:38

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Адвокаты активиста Андрея Вязова, арестованного в Краснодаре 17 февраля после акции в память об Алексее Навальном, подали апелляционную жалобу на решение об аресте. Из-за ареста Вязова его пожилые родственники остались без помощи, сообщила подруга активиста.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре арестовал на 14 суток активиста Андрея Вязова, признав использование в ходе пикета баннера времен президентской кампании Алексея Навального демонстрацией символики запрещенной организации.

16 февраля 2024 года УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный умер в колонии после внезапного резкого ухудшения состояния. В России и за рубежом проходят акции памяти оппозиционного политика. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

Жалоба на решение Первомайского суда Краснодара об аресте 42-летнего кадастрового инженера Андрея Вязова была подана в краевой суд 21 февраля. Защита оспаривает квалификацию действий Вязова по статье 20.3 КоАП РФ о демонстрации символики запрещенной организации, рассказал "Кавказскому узлу" его адвокат Алексей Аванесян.

Согласно протоколу, Вязов вечером 16 февраля находился в парке «Чистяковская роща» в Краснодаре и "осуществлял публичную демонстрацию атрибутики экстремистской организации - атрибутики ФБК** и штаба Навального**, которые запрещены на территории РФ и признаны экстремистскими".

По словам адвоката, судья должен был назначить геральдическую экспертизу наклейки с надписью «Навальный», чтобы установить, что она не отнесена к запрещенной атрибутике ФБК** и штаба Навального**. "Хотя и так понятно, что экстремистским материалом, наклейку с фамилией "Навальный", считать нельзя, хотя бы потому, что имеется решение Московского городского суда, где описано какая символика ФБК** является запрещённой. Просто фамилия по сама по себе не является символикой ФБК** и цветовая гамма там кардинально отличается от символики, признанной запрещенной. Это установил бы любой эксперт, если бы мы жили бы в правовом государстве. Естественно, судья не прибегнул к заключению экспертов и дал моему подзащитному самое строгое наказание по этой статье", - пояснил Аванесян.

Подруга Андрея Вязова Ирина Филиппова рассказала "Кавказскому узлу", что 16 февраля они вместе пришли возложить цветы к памятнику жертвам фашизма в краснодарском парке «Чистякова роща». "Возле памятника было около полусотни человек. Люди подходили, клали цветы и уходили, кто-то стоял возле памятника. Андрей сказал мне, что он пойдет зажжет свечу. Пока он отошел, я успела заметить, что из этих полусотни людей, которые возлагали цветы и скорбели у памятника, почти половина, - это странные люди в черном без опознавательных знаков. Они стояли полукругом и как бы окружили плотным кольцом тех, кто пришел к памятнику с цветами. Я не знала кто они, но чувство было неприятное. Они подходили близко с телефонами и фотографировали лица людей которые возлагали цветы и потом куда-то посылали снимки", - описала женщина обстановку в парке.

По словам Ирины, она заметила, что Андрей развернул наклейку с именем Навального, - одну из тех, которые в 2018 году сторонники политика вешали на машины во качестве рекламы его президентской кампании.

"Вокруг Андрея стали собираться люди в черном, они только фотографировали и ничего не говорили. Андрей, постояв немного, свернул наклейку и мы пошли на выход из парка - уже стемнело и было очень холодно. Уже у выхода из парка дорогу нам преградили четверо в черных одеждах без опознавательных знаков и сказали, что мы должны проехать в ближайший отдел полиции на Садовой улице. Я стала интересоваться кто они такие и что от нас хотят, тогда сзади подошло еще шесть человек в таких же черных одеждах. Нас фактически плотным кольцом окружили десять человек в черном. Один из них на мое требование представиться достал удостоверение показал и тут же спрятал. Я не увидела ни ФИО, ни организацию которую он представлял, только смогла рассмотреть слово »капитан». Остальные нам не представлялись", - рассказала она.

В полицейской машине, которая подъехала к парку вскоре после звонка, силовики потребовали у Вязова и Филипповной паспорта. "Паспорт был только у меня, я его передала одному из полицейских и он его положил в свой карман. Когда нас доставили в полицию, то развели по разным комнатам с Андреем, у него сняли отпечатки пальцев. У меня переписали паспортные данные и потребовали подписать объяснение. Я коротко сообщила, что ничего не нарушала и никаких нарушений не видела, пришла в парк возложить цветы к памятнику. После как я подписала объяснение, меня отпустили, а Андрея оставили на ночь, сказав, что утром его повезут в суд», - добавила она.

По словам Филипповой, арест Андрея напугал и расстроил его маму и бабушку. "У них ситуация в семье очень сложная. Андрей - единственный кормилец, бабушке 93 года. Перед Новым годом она сломала ногу и за ней нужен постоянный уход. Мама у Андрея пенсионерка, ей нужна помощь, а оставшись без Андрея, они лишились своего помощника", - рассказала Ирина, выразив благодарность волонтерам, которые вызвались помочь семье Андрея в период его ареста. Подруга активиста отметила, что на сложную ситуацию в семье Андрея откликнулись незнакомые ей люди, которых она прежде никогда не встречала.

19 февраля Филиппова побывала в изоляторе временного содержания на свидании с Вязовым. По ее словам, сотрудники учреждения слушали весь их разговор, поэтому Вязов мог рассказать не все, что хотел. «Андрей пожаловался мне, что условия содержания в этом изоляторе плохие. В комнате на трех человек очень плохие кровати и очень маленькое окно, в него фактически не проходит свет. Нет помещения для прогулок, поэтому прогулок вообще нет. Единственное, чем он оказался доволен, так это соседством с двумя заключенными, с ними он подружился", - добавила она.

Волонтер Анастасия рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что группу поддержки Андрея Вязова в Telegram создали его неравнодушные земляки, которые за трое суток собрали 151 тысячу рублей. «50 тысяч рублей мы отдали маме Андрея, которая нуждается в лекарствах для себя и для бабушки Андрея. Самому Андрею когда он выйдет отдадим остальные деньги, чтобы он смог сам распорядиться ими на свое усмотрение. Мы передали ему в ИВС продукты. Мы все простые люди, сочувствуем тем, кто оказался в беде, поэтому поддерживаем Андрея. Лично я его совершенно не знаю, но знаю, что у него в семье беда: бабушка сломала ногу и ей нужны лекарства, мама-пенсионерка сама нуждается в помощи и в такой момент у них отобрали сына и внука фактически ни за что. У пожилых людей на этой почве может быть сильный стресс", - пояснила она.

Бывший адвокат Михаил Беньяш* давно знаком с Андреем Вязовым и знает его как активного и неравнодушного человека. «От партии КПРФ он был длительное время наблюдателем на выборах. Он честный и принципиальный человек», -охарактеризовал Вязова Беньяш* для корреспондента "Кавказского узла".

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* внесен в реестр иностранных агентов.



** Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.



*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.