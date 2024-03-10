Власти Чечни отчитались о 150 тысячах участников акции за Путина

10 марта 2024, 16:38

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Около 150 тысяч человек в Грозном приняли сегодня участие в шествии в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих президентских выборах, заявили власти Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта делегаты начавшегося в Грозном съезда народа Чечни уделили особое внимание предстоящим выборам президента. Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне явка избирателей на выборах будет "невероятно высокой".

7 октября 2023 года на акции по случаю дня рождения президента Кадыров заявил, что выборы президента нужно отменить на время военной операции на Украине либо провести их с участием только Путина.

В Грозном прошло массовое шествие в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента, сообщает государственное ИА «Грозный-информ».

В акции приняли участие около 150 тысяч человек, утверждается в публикации. "В их числе жители всех районов Чечни, представители тайпов, сотрудники министерств, ведомств, активисты молодежных и общественных организаций и учащиеся образовательных учреждений", - сообщило информагентство.

Участники шествия прошли от площади «Минутка» до центральной площади, держа флаги России и Чеченской Республики. Также они несли плакаты и транспаранты с лозунгами в поддержку Владимира Путина.

Массовое мероприятие завершилось концертом и фейерверком. "Более того, при поддержке Регионального фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на центральной площади были установлены вагончики с бесплатной едой для участников шествия", - отмечается в публикации.

Студенты и преподаватели грозненских вузов перед акцией получили указания прибыть в свои университеты или к площади «Минутка» для участия в акции, заметил сегодня утром читатель "Кавказского узла" с ником lavette.

"Понятно, что вся эта катавасия затеяна исключительно для: А) выражения «всенародной поддержки» жителей Чечни главного кандидата на пост президента России; Б) очередной демонстрации полной лояльности «верного пехотинца» и его окружения Владимиру Путину. Студенты и бюджетники привычно будут просто играть роль массовки в этом постановочном действе", - написал он в 08.38 мск.

Версию о принуждении грозненцев к участию в акции высказал и читатель "Кавказского узла" с ником min_marks. "Как шутит один мой хороший товарищ, для бюджетников в Чечне. все эти праздники и различные мероприятия, организуемые властями, все равно что для цыганской лошади свадьба: голова в цветах, пятая точка в мыле. Но, хочешь не хочешь, а [ходить] надо. Принудиловка потому что", - написал он в своем комментарии.

Напомним, в марте 2018 года перед президентскими выборами власти Чечни призвали жителей публиковать в соцсетях посты о готовности идти на выборы. Работники бюджетных учреждений рассказали тогда о принудительном характере участия в акции.

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне неоднократно жаловались на принуждение к участию и в других мероприятиях. В частности, в июле 2020 года стало известно, что руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в соцсетях и участвовать в провластном флешмобе.

Студенты и бюджетники в Чечне также сообщали о принуждении к посещению футбольных матчей "Ахмата" и к участию в субботниках. Так, в сентябре 2020 года бюджетники Урус-Мартановского района сообщили, что вынуждены были участвовать в субботнике, организованном местными властями, причем помимо территорий своих организаций они убирали дополнительно закрепленные за ними участки. В октябре того же года работники бюджетных организаций Надтеречного района и школьники посетовали, что им пришлось заниматься очисткой берегов Терека, организованной властями Чечни.

Весной 2021 года стало известно, что работники грозненских детсадов и школ получили от чиновников разнарядки на участие в субботниках в Грозном. Наводить порядок в столице Чечни приходится и жителям районов республики, рассказала тогда жительница Урус-Мартана.

25 марта 2022 года Рамзан Кадыров отчитался о массовых молитвах в поддержку участников военной операции на Украине. Участников коллективных молитв принуждают к участию в них, предположил тогда автор блога на "Кавказском узле" "Чечня инсайд". Авторы комментариев подтвердили, что бюджетников собирают в мечети под угрозой увольнения.

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