Силовик у клетки в зале суда. Стоп-кадр видео "Бердск-онлайн", https://www.youtube.com/watch?v=-W8kL4as5N0

08 марта 2024, 19:51

ЕСПЧ признал нарушения прав жителей юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компенсации за нарушение прав в ходе судебных разбирательств и в местах лишения свободы, в частности, помещение в клетку на суде и постоянное видеонаблюдение в камере должны быть выплачены уроженцам Дагестана, Волгоградской области и Кубани, постановил сегодня Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека вынес сегодня решение по делу "Горбенко и другие против России", в котором объединены 44 жалобы на нарушение прав. "Заявители жаловались главным образом на их содержание в металлической клетке в зале суда во время уголовного судопроизводства против них или во время административного разбирательства. Суд уже рассматривал вопрос об использовании металлических клеток в залах суда и установил, что такая практика сама по себе представляет собой оскорбление человеческого достоинства и унижающее достоинство обращение, запрещенное статьей 3  Конвенции. Аналогичный вывод был сделан судом в отношении практики содержания подсудимых в металлических клетках в следственных изоляторах с целью их участия в судебных заседаниях, проводимых по видеосвязи", - указано в решении. суда. 

Суд обязал Россию выплатить компенсации  Рамину Алиеву и Владимиру Мурашкину из Краснодарского края, Виктору Добриогло из Волгоградской области – каждому из них суд назначил компенсацию в 7,5 тысячи евро.

Омар Исмаилов из Дагестана жаловался на постоянное видеонаблюдение в одиночной камере в колонии в Коми, в которой он находился в 2021 году, суд также назначил ему компенсацию в 7,5 тысячи евро. 

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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Примечание:

"ЕСПЧ признал нарушение прав жительницы Волгограда", "ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию сыну Ахмеднаби Ахмеднабиева", "ЕСПЧ признал адвоката из Дагестана жертвой пыток силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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