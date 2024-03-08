Учредитель Toplum TV и активист "Платформы III Республики" задержаны в Баку

08 марта 2024, 12:32

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В Баку задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли. Их местонахождение неизвестно, сообщили коллеги задержанных.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе Toplum TV прошел обыск. Учредитель издания Алескер Мамедли сообщил, что силовики опечатали двери офиса. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амарахов) заподозрены в контрабанде, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова.

6 марта были задержаны также руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов и ее соучредители Араз Алиев и Руслан Иззетли. Акиф Гурбанов подозревается по делу о контрабанде валюты, он заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска.

Сегодня около 11.00 (10.00 мск) люди в штатском задержали учредителя Toplum TV, медиаэксперта Алескера Мамедли, когда он вышел из бакинской клиники "Стамбул", где обследовался, сообщила его племянница Гюльзар Мамедли.

"После обследования мой дядя вышел из клиники и собирался поехать на дополнительное обследование в другое медучреждение. Когда Мамедли подошел к своему автомобилю, его схватили лица в гражданском и, посадив в другую машину, увезли в неизвестном направлении", - рассказала Гюльзар Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, рядом с Алескером Мамедли находилась его супруга, однако люди, задержавшие его, никаких разъяснений не предоставили. Алескер Мамедли не отвечает на телефонные звонки, добавила Гюльзар Мамедли.

Сегодня утром перед зданием Хатаинского районного управления полиции был задержан и член правления "Платформы III Республика" Руслан Иззетли. Его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова.

Она пояснила, что журналисты и активисты собрались перед зданием управления полиции, поскольку в изоляторе этого управления находятся задержанные по делу Toplum TV. Люди пришли, чтобы выяснить, когда задержанных повезут в суд для избрания меры пресечения.

В МВД получить комментарии не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Что происходило 6 марта у офиса интернет-телевидения Toplum TV, можно посмотреть в фоторепортаже Азиза Каримова "Обыски в Toplum TV. Задержания журналистов и активистов в Баку".

Напомним, Евросоюз подверг критике власти Азербайджана за давление на сотрудников Toplum TV и "Платформы Третьей республики". Европейская федерация журналистов также потребовала от властей Азербайджана освободить журналистов Toplum TV и снять с них все обвинения.

Общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Ранее в Азербайджане были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Кому были посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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